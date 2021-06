Instagram (et d’autres applications uniquement pour iPhone) est plutôt génial sur iPadOS 15

iPadOS 15 apporte des améliorations fondamentales au multitâche sur iPad avec des fonctionnalités telles que la bibliothèque d’applications et une gestion plus flexible de l’écran partagé. Bien que ces changements soient de loin ce qui définit iPadOS 15, il existe une poignée de changements mineurs qui améliorent la qualité de vie sur l’iPad. La façon dont iPadOS 15 gère les applications iPhone uniquement est l’une de ces fonctionnalités.

Dès le premier jour, l’iPad a été capable d’exécuter des applications iPhone qui n’ont pas de versions optimisées pour iPad. Cela a commencé comme un moyen d’amener le catalogue App Store existant en 2010 sur l’iPad. Les clients pouvaient accéder à leurs applications préférées pendant que les développeurs prenaient le temps nécessaire pour créer leurs applications téléphoniques pour la tablette.

Une décennie plus tard, c’est l’exception et non la règle qu’une application populaire existe sur l’iPhone mais pas sur l’iPad. Certaines startups décousues comme Instagram, qui a été rachetée par Facebook pour 1 milliard de dollars il y a 10 ans, donnent toujours la priorité aux applications pour téléphones par rapport aux versions pour tablettes tout en poussant les utilisateurs à des applications Web sous-cuites.

C’est là qu’iPadOS 15 entre en jeu. Le comportement hérité d’iOS 4 des applications iPhone uniquement ne fonctionne que lorsque vous maintenez l’iPad ou l’orientation portrait a disparu. Désormais, les applications iPhone uniquement fonctionnent bien lorsque vous affichez votre iPad en orientation paysage. (L’application iPhone agrandie conserve sa disposition en portrait tout en tournant comme les applications iPad.)

Affichage d’Instagram sur iPad avec le Magic Keyboard

Cela pourrait signifier qu’Apple renonce à utiliser une expérience utilisateur sous-optimale pour inciter les développeurs à créer des applications spécifiques à l’iPad, bien que ce soit plus probablement à cause d’un accessoire. Avec l’accessoire Magic Keyboard d’Apple, les utilisateurs d’iPad se fient plus que jamais à l’orientation paysage. Cela a conduit Apple à mettre à jour le logo Apple au démarrage pour correspondre à l’orientation de l’iPad récemment, et c’est probablement la raison pour laquelle l’iPad peut désormais exécuter des applications iPhone en mode paysage.

iPadOS 15 ne s’arrête pas là. Lorsque vous affichez une application comme Instagram sur le nouveau système d’exploitation, vous pouvez également effectuer plusieurs tâches avec d’autres applications dans Slide Over, Picture-in-Picture ou une note rapide. Que demander de plus (sans, euh, demander à Instagram de créer une application iPad) ?

Si jamais l’iPad prend en charge le fenêtrage de classe bureau, l’affichage d’applications de la taille d’un iPhone dans leur résolution native pourrait rendre la gestion de l’espace de l’écran plus pratique. Pour l’instant, le nouveau compromis permet aux clients de faire plus que jamais (alors qu’Instagram continue de dire que l’application iPad n’arrivera jamais).

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :