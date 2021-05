Instagram et Facebook lancent officiellement la possibilité de se cacher comme des comptes, voici comment cela fonctionne

Après avoir testé diverses formes de la fonctionnalité remontant à 2019, Instagram et Facebook ont ​​officiellement lancé l’option de se cacher comme des comptes aujourd’hui. Le fonctionnement est livré avec un contrôle pour masquer les comptes des autres ainsi que les vôtres.

Instagram et Facebook ont ​​partagé la nouvelle dans deux articles de blog aujourd’hui et sur les réseaux sociaux. Les nouvelles options pour masquer les comptes semblent être des changements côté serveur, car nous voyons les nouvelles options sur Instagram sans mettre à jour l’application iOS.

Pour Instagram, il existe une bascule universelle pour désactiver les comptes comme pour les autres, ainsi que la possibilité de masquer vos comptes comme pour vos propres publications.

Pour Facebook, la société affirme que les deux fonctionnalités arriveront dans «les prochaines semaines».

Vous avez peut-être vu que nous testons différentes options depuis un certain temps et cette mise à jour reflète les commentaires que nous avons reçus. Nous voulons que vous vous sentiez à l’aise avec le temps que vous passez sur nos applications et c’est un moyen de vous donner plus de contrôle sur votre expérience. pic.twitter.com/K5dLt4Cn7T – Adam Mosseri 😷 (@mosseri) 26 mai 2021

Comment se cacher comme des comptes sur Instagram et Facebook

Instagram

Vous pouvez voir une nouvelle invite vous menant directement aux nouveaux paramètres, mais sinon:

Dans Instagram, dirigez-vous vers votre profil> icône à trois lignes (coin supérieur droit) Paramètres> Messages de confidentialité> Masquer comme et afficher les comptes

Pour masquer le nombre de mentions J’aime pour vos propres articles par article:

Appuyez sur l’icône à trois points sur un message> choisissez Masquer comme le nombre

Vous pouvez également masquer les éléments similaires et afficher le nombre de vos publications:

Juste avant de partager un nouveau message (le dernier écran qui comprend “Rédiger une légende”, “Marquer des personnes”, “Ajouter un emplacement”, et plus encore… Appuyez sur Réglages avancés en bas de l’écran En haut, choisissez Masquer comme et Afficher les comptes sur ce message

Facebook

Sur Facebook, la fonctionnalité sera déployée au cours des prochaines semaines, mais voici les étapes (via The Verge):

Appuyez sur l’icône à trois lignes dans le coin inférieur droit Faites glisser vers le bas et choisissez Paramètres et confidentialité> Paramètres Faites glisser vers le bas (vers le bas) pour Paramètres du fil d’actualité Choisissez le nombre de réactions Vous pourrez maintenant désactiver les réactions pour les messages des autres. comme le vôtre L’option de masquer les réactions sur une base par message sera probablement trouvée en appuyant sur l’icône à trois points sur un message

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: