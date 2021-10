Instagram et Messenger ont désormais des chats communs

Nouvelles connexes

Instagram et Facebook Messenger continuent d’intensifier leur collaboration pour unir les utilisateurs des deux services. Les sections de messagerie de ces réseaux sociaux échangent des fonctions et partagent des discussions de groupe dans une récente mise à jour très axée sur les nouvelles tendances.

Il y a un an, Facebook a annoncé l’intégration d’Instagram et Messenger, qui fonctionnaient jusqu’alors comme des services de messagerie instantanée indépendants. L’objectif de l’entreprise est les transformer en une plate-forme unique qui agit comme un pont entre les deux réseaux sociaux.

Le syndicat continue d’aller de l’avant avec l’annonce cette semaine d’un bundle avec de nouvelles fonctionnalités. Depuis discussions de groupe, à de nouvelles expériences vidéo qui peuvent être partager avec la famille et les amis. Tout pour que les gens continuent à rester proches grâce à internet, quand la distance physique ne le permet pas.

Discussions de groupe

Facebook lance des discussions de groupe entre les deux plateformes. Bien que certains utilisent la section des messages directs d’Instagram et d’autres parlent de Messenger, ils peuvent tous communiquer dans le même fil de discussion.

Chats de groupe sur Instagram et Messenger Facebook Omicrono

Selon Facebook, “plus de 70% des personnes éligibles sur Instagram sont passées à la nouvelle expérience Messenger pour profiter de nouvelles fonctionnalités telles que la communication entre les applications”. Désormais, tout utilisateur pourra créer une discussion de groupe à partir d’Instagram ou de Messenger et parler avec celui qui décide, quelle que soit la plate-forme sur laquelle se trouvent ces autres personnes.

C’est ainsi que Facebook rivalise avec d’autres applications de messagerie qui donnent également la priorité aux discussions de groupe, qui ont été une excellente ressource l’année dernière. En plus de WhatsApp, Facebook souhaite que Messenger et Instagram figurent parmi les meilleures applications de messagerie.

Chats de groupe sur Instagram et Messenger Facebook Omicrono

Dans les nouvelles discussions de groupe, les gens pourront se mettre d’accord avec quel restaurant manger ensemble, Facebook introduit également le Sondages Instagram dans ces discussions de groupe pour Messenger. Et pour que la conversation soit fluide mais pas chaotique, les chats montrera qui écrit de tous les membres du groupe.

Les autres fonctions sont maintenues, comme celles de sécurité. Vous pouvez décider qui vous envoie un message ou non ou qui vous appelle. Qui a également la permission de vous inclure dans un chat ou qui va dans le dossier de demande de message si cela dérange. Même la personnalisation des sujets pour le chat ou les réactions est maintenue.

Nouveaux sujets

Précisément, ces thèmes qui ornent le fond et certains aspects des chats sont renouvelés avec plus d’options conçues pour les plus jeunes. Facebook veut être au courant des tendances que la génération Z aime le plus et c’est pourquoi ils lancent des thèmes inspirés de la l’astrologie, lui et J .

Instagram et Messenger nouveaux thèmes Facebook Omicrono

est un mouvement axé sur le bricolage, le jardinage, la décoration et les pâturages verts fleuris qui sont devenus populaires pendant la quarantaine. ET des champs fleuris aux étoiles: “Amenez vos discussions de groupe à avoir une mentalité cosmique avec le thème de discussion Astrologie et vérifiez l’effet AR”, encourage Facebook à partir de la déclaration en référence à son nouveau thème axé sur les étoiles.

D’autre part, Facebook fait appel à ceux du chanteur colombien avec un thème dédié à son nouvel album. La pochette du nouvel album de J Balvin, JOSE, est le point de départ de ce nouveau sujet de chat.

Partager des expériences

Aussi de la musique et des vidéos en ligne est la dernière des nouvelles présentées par Facebook pour l’intégration d’Instagram et Messenger. L’entreprise affirme que cette dernière année, les réseaux sociaux ont servi de syndicat pour partager des expériences ensemble mais à distance et qu’elle souhaite continuer à servir de lien pour tous ses utilisateurs.

L’une des fonctions qui a obtenu cet effet est Regarder ensemble ou voir ensemble. Grâce à cette section, les gens peuvent regarder des vidéos en même temps même s’ils sont séparés. Comme regarder un film ou une vidéo musicale ensemble dans le salon, mais dans des endroits différents via Instagram et Messenger.

Steve Aoki et Travis Barker Facebook Omicrono

Cette option est désormais livrée avec un nouveau contenu original tel que concert virtuel exclusif par Steve Aoki et Travis Barker et la série Cardi B “Cardi Tries__”, avec de nouveaux “défis scandaleux”. La chanteuse Cardi B a également un nouveau programme avec Indya Moore et les chefs Jaime & Ramiro, où ils se plongent dans leurs racines latines, pour le Mois du patrimoine hispanique.

Pour partager ce contenu avec quelqu’un, vous devez démarrer un chat vidéo sur Instagram, faites défiler jusqu’à la publication que vous souhaitez partager, puis cliquez sur le bouton Partager et regardez ensemble ! Toutes ces nouveautés sont déjà disponibles pour tous les utilisateurs, même si le déploiement peut prendre quelques jours, il vous suffit de vérifier les mises à jour des deux applications.

