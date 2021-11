Instagram étend les badges de diffusion en direct à tous les créateurs éligibles aux États-Unis

Après les avoir déployés auprès de créateurs sélectionnés au cours des derniers mois, Instagram met désormais ses badges dans les diffusions Instagram Live à la disposition de tous les profils éligibles aux États-Unis.

Comme vous pouvez le voir dans la deuxième image ci-dessus, les badges de diffusion en direct d’Instagram apparaissent à côté des commentaires lorsque le commentateur a payé pour ajouter « plus de flair » à sa contribution.

Les badges peuvent être achetés sur Instagram – allant de 0,99 $ pour un cœur à 4,99 $ pour trois – les revenus générés revenant au créateur (après tous frais). Cela permet à la fois d’offrir un soutien financier direct à vos streamers préférés dans l’application, tout en donnant aux téléspectateurs un moyen de mettre en évidence leurs commentaires, ce qui pourrait ensuite donner au streamer plus de raisons de les reconnaître et d’interagir.

La première image ci-dessus montre la nouvelle option « Demander la monétisation » dans votre tableau de bord IG, qui permettra à davantage de créateurs d’accéder aux badges.

Comme expliqué par Instagram :

« Les créateurs qui répondent aux critères d’éligibilité pourront postuler en allant dans « Profil » et en appuyant sur « Tableau de bord professionnel ». S’ils sont éligibles, mais pas encore approuvés pour la monétisation, ils peuvent postuler dans l’application en appuyant sur « Demander la monétisation » et consulter leur tableau de bord professionnel pour les mises à jour de statut. »

Alors, quelles sont les exigences exactement?

Pour avoir accès aux badges en direct, les créateurs doivent être âgés de plus de 18 ans et avoir un compte Creator ou Business dans l’application. Ils doivent également avoir plus de 10 000 abonnés et être conformes aux différentes politiques de monétisation des partenaires et aux directives de la communauté de la plate-forme.

De plus, pour clarifier, les badges ne sont disponibles pour le moment que pour les créateurs aux États-Unis.

C’est le dernier de la liste croissante d’outils de monétisation des créateurs d’Instagram, qu’il continue de développer alors que la bataille pour les meilleurs talents créatifs s’intensifie entre les grandes applications sociales. Pratiquement toutes les applications disposent désormais d’un processus de monétisation des créateurs pour les encourager à continuer à publier – même LinkedIn a récemment lancé un nouveau programme Creator Accelerator de 25 millions de dollars pour fidéliser ses meilleurs talents.

Instagram, en particulier, propose également son programme de bonus Reels, basé sur divers moteurs de performance de contenu, qui fait partie de l’initiative de financement plus importante de Meta pour les créateurs, d’un milliard de dollars. Instagram a également ajouté une option de vitrine numérique pour les créateurs qui participent à son programme d’affiliation, un nouveau dossier de messagerie « Partenariats » pour mieux faciliter les collaborations avec les marques, et il travaille sur divers autres outils de monétisation, y compris le contenu bloqué, les abonnements des utilisateurs et plus encore.

Les badges en direct sont un autre élément, et si vous diffusez régulièrement dans l’application et que vous cherchez à créer un public, cela pourrait être un bon moyen d’améliorer la connexion avec la communauté, tout en attirant davantage de créateurs d’autres plateformes vers IG Live. , comme moyen d’élargir leur audience ou de diversifier leurs revenus.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les créateurs, avec plus d’options à considérer pour renforcer votre présence et gagner de l’argent en diffusant dans l’application