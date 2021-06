Instagram explique enfin comment fonctionne son algorithme

Dans un geste surprise, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a expliqué dans un article de blog comment fonctionne l’algorithme d’Instagram.

Dans la publication, il souhaite répondre à des questions telles que : « Comment Instagram décide-t-il de ce qui s’affiche pour moi en premier ? » ; « Pourquoi certaines de mes publications obtiennent-elles plus de vues que d’autres ? » ; et “Comment Instagram décide-t-il ce qu’il faut me montrer dans Explore ?”

Mosseri dit que la principale “idée fausse” concerne l’algorithme Instagram, qui est en fait “une variété d’algorithmes, de classificateurs et de processus, chacun ayant son propre objectif”.

Chaque partie de l’application – Feed, Explore, Reels – utilise son propre algorithme adapté à la façon dont les gens l’utilisent. Les gens ont tendance à rechercher leurs amis les plus proches dans les histoires, mais ils veulent découvrir quelque chose d’entièrement nouveau dans Explorer. Nous classons les choses différemment dans différentes parties de l’application, en fonction de la façon dont les gens les utilisent.

À propos de Instagram Feed and Stories, le responsable de l’application dit qu’Instagram se concentre sur les publications des personnes que vous suivez. Avec les informations sur ce qui a été publié, les personnes qui ont publié ces messages et les préférences de l’utilisateur, l’application trouve des « signaux ». Voici les signaux qu’Instagram utilise par ordre d’importance :

Informations sur le poste. Ce sont des signaux à la fois sur la popularité d’un message – pensez combien de personnes l’ont aimé – et des informations plus banales sur le contenu lui-même, comme quand il a été publié, combien de temps il s’agit d’une vidéo et quel emplacement, le cas échéant, y était attaché.

Informations sur la personne qui a posté. Cela nous aide à avoir une idée de l’intérêt que la personne peut avoir pour vous et inclut des signaux comme le nombre de fois où les gens ont interagi avec cette personne au cours des dernières semaines.

Votre activité. Cela nous aide à comprendre ce qui pourrait vous intéresser et inclut des signaux tels que le nombre de publications que vous avez aimées.

Votre historique d’interaction avec quelqu’un. Cela nous donne une idée de votre intérêt général à voir les publications d’une personne en particulier. Un exemple est de savoir si vous commentez ou non les publications des autres.

Adam Mosseri dit qu’Instagram essaie d’éviter de montrer trop de messages de la même personne à la suite. Un autre exemple concerne les stories qui ont été repartagées à partir du flux :

Jusqu’à récemment, nous accordions moins d’importance à ces histoires, car nous avons régulièrement entendu dire que les gens étaient plus intéressés par les histoires originales. Mais nous voyons une vague de messages partagés dans les grands moments – de la Coupe du monde aux troubles sociaux – et à ces moments-là, les gens s’attendaient à ce que leurs histoires atteignent plus de gens qu’eux, alors nous nous sommes arrêtés.

Dans la publication, Mosseri explique également ce qu’Instagram utilise pour classer les publications sur la page Explorer et dans la section Bobines. Pour mieux « entraîner » les algorithmes, voici quelques conseils :

Choisissez vos amis proches ; Coupez le son des personnes qui ne vous intéressent pas ; Marquez les publications recommandées comme “Pas intéressé”.

