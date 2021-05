Instagram fonctionne sur la fonctionnalité que vous attendiez pour sa version de bureau | La technologie

Instagram travaille sur la possibilité de nous laisser créer des publications à partir d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau, et c’est ainsi que cela fonctionnerait.

Instagram, lancée en 2010, est une application née et conçue pour les appareils mobiles, et nous offre un moyen simple de créer toutes nos histoires, télécharger des photos ou aimer les publications de nos amis, et à travers l’écran de notre appareil mobile.

Cependant, Instagram a beaucoup évolué au fil du temps, et n’est plus uniquement utilisé par les plus jeunes, mais aussi par les grandes entreprises qui n’hésitent pas à gérer des plans de communication et de marketing à l’aide de leurs comptes Instagram.

C’est pourquoi ces dernières années les demandes de la communauté des utilisateurs qui ont demandé qu’Instagram permettre la possibilité de créer des publications à partir de notre ordinateur de bureau ou portable, dans une fonction qui est testée en interne, même s’il semble qu’elle n’atteindra pas la version stable à court terme.

Si vous postez régulièrement sur Instagram, surtout si c’est du contenu que vous devez préparer à l’avance, vous devez le planifier. Nous allons vous montrer comment programmer une photo sur Instagram, gratuitement, étape par étape.

Et c’est que même si jusqu’à présent le seul moyen de créer une publication Instagram est via l’application, les choses pourraient changer. Comme l’anticipe le développeur et l’analyste d’application Alessandro paluzzi, Facebook travaille sur la possibilité de créer des publications à partir du site Web de bureau Instagram.

#Instagram travaille sur la possibilité de créer des publications à partir du site Web de bureau 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 14 mai 2021

Une fois qu’il est implémenté, un nouveau bouton + dans la barre de navigation en haut afin que nous puissions télécharger des images ou des vidéos et ainsi créer la publication.

L’opération serait très simple, car une fois que nous cliquons sur ce bouton +, Instagram nous demandera de télécharger la photo / vidéo que nous voulons publier. Ensuite, les utilisateurs auraient la possibilité de choisir le rapport hauteur / largeur de l’image entre carré (1: 1), portrait (4: 5) et paysage (16: 9).

L’écran suivant nous permettrait choisissez un filtre facultativement et à partir de là, nous arrivions à un écran où nous pourrions entrer des données comme le titre, étiqueter des personnes, ajouter des informations de localisation, et bien plus encore. Oui, tout ce qui précède à partir de la version de bureau d’Instagram.

Les utilisateurs de bureau pourront également faire glisser et déposer des images et des vidéos dans la fenêtre correspondante, ce qui sera extrêmement simple, encore plus rapide que de le faire sur l’appareil mobile.