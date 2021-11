Instagram fournit des conseils sur la façon de maximiser l’engagement des clients avec les histoires Instagram [Infographic]

Est-ce que Instagram Stories fait partie de votre planification stratégique pour la période des fêtes ?

Les histoires et les bobines sont devenues les éléments les plus populaires de l’application, et avec les histoires occupant cette clé, en haut de l’espace de flux, elles peuvent être un excellent moyen de maintenir la connexion avec votre public et de présenter vos dernières offres et offres.

Si vous les utilisez correctement. De nombreuses marques ne font encore que republier leurs publications dans les Stories, ce qu’Instagram dit que les utilisateurs n’aiment pas particulièrement, alors que cela ne capitalise pas non plus sur le potentiel d’engagement des différentes fonctionnalités disponibles dans Stories pour aider à générer plus d’action.

Alors, comment devriez-vous aborder IG Stories ? Instagram a partagé de nouveaux conseils – vous pouvez consulter le message original d’Instagram, avec des informations supplémentaires, ici, mais nous avons incorporé les notes clés dans l’infographie ci-dessous.