Instagram introduit des sous-titres dans les histoires

05/05/2021 à 18:06 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Dans le cadre de l’expansion de l’expérience et de l’accessibilité de la plate-forme, Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité passionnante pour les histoires. Nous parlons de la ajout de sous-titres, qui sera généré automatiquement pour accompagner l’audio de notre vidéo.

La société teste cette fonctionnalité depuis des mois et elle atteint enfin tous les utilisateurs du monde entier. Oui, pour le moment Il n’est disponible qu’en anglais. Par conséquent, les hispanophones devront attendre que cette fonction s’étende à d’autres langues. Pour l’utiliser, il suffit d’aller dans la section sur la création d’une histoire, et dans l’onglet autocollants, nous trouverons la fonction de sous-titres. De cette façon, les sous-titres seront générés automatiquement au fur et à mesure de la progression de l’audio, fonctionnant de la même manière que l’ajout des paroles des chansons.

Les plans Instagram sont apportez également cette fonctionnalité à Reels, quelque chose qui aidera surtout ceux qui ont des problèmes d’audition ou tout simplement à profiter de ce type de contenu sans avoir à activer l’audio. On s’attend à ce qu’au fil du temps, le système s’améliore, devenant plus précis et inclusif pour tout le monde. Pour l’instant, la fonction utilisera l’intelligence artificielle pour bloquer les mots offensants.