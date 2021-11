Instagram introduit deux nouvelles fonctionnalités de type TikTok permettant aux créateurs de modifier les bobines ; Détails à l’intérieur

Les fonctionnalités Text to Speech et Voice Effects visent à permettre aux utilisateurs d’être plus créatifs avec Reels

Instagram Reels imite encore une fois TikTok en apportant cette dernière fonctionnalité d’effets vocaux et de synthèse vocale sur sa plate-forme. La fonction Text to Reels permet aux créateurs d’utiliser une voix artificielle pour lire tout texte qu’ils ajoutent au lieu d’utiliser leur voix dans la vidéo et avec les effets vocaux, la voix off du créateur peut être modifiée. Ces fonctionnalités sont déjà disponibles dans TikTok.

La nouvelle mise à jour publiée par la plate-forme de réseautage social détenue par Meta (anciennement connue sous le nom de Facebook) a été annoncée via sa page communautaire. Les fonctionnalités sont accessibles via l’outil texte dans la caméra des rouleaux. Un créateur peut devenir plus créatif avec la vidéo en générant automatiquement une voix pour lire le texte qu’il ajoute à la bobine. Ou ajoutez une voix artificielle à la vidéo pour la narration au lieu de la leur avec la fonction Effets vocaux.

Comment utiliser la synthèse vocale sur Instagram

1. Ouvrez Reels Camera dans l’application Instagram.

2. Enregistrez une vidéo ou téléchargez depuis la galerie

3. Appuyez sur l’outil Texte

4. Appuyez sur la bulle de texte

5. Sélectionnez Text to Speech dans le menu à trois points

6. Choisissez entre Voix 1 ou Voix 2.

7. Sélectionnez et apportez les autres modifications nécessaires à la vidéo

8. Appuyez sur la publication pour publier la bobine

Comment utiliser les effets vocaux sur Instagram

1. Ouvrez la caméra Reels et enregistrez une Reel

2. Appuyez sur la note de musique pour ouvrir le mixeur audio.

3. Dans le menu Effets, sélectionnez un effet vocal pour modifier votre bobine ou votre voix off.

4. Choisissez parmi l’annonceur, l’hélium, le géant, le robot et le chanteur pour créer des vidéos amusantes avec différentes voix.

5. Appuyez sur publier pour publier la vidéo

