Instagram : La plate-forme de partage de photos Instagram permettra désormais aux utilisateurs de décider du contenu sensible qu’ils souhaitent voir sous l’onglet “Explorer” de l’application. L’annonce a été faite mardi par l’application parent d’Instagram, Facebook. L’onglet Explorer affiche les publications, les vidéos, les bobines, etc. aux utilisateurs en fonction du contenu qu’ils ont précédemment aimé et de leurs intérêts que l’algorithme a captés, leur permettant également de choisir le contenu qu’ils voient dans des catégories comme la nourriture, l’art, les voyages, etc. Cependant, maintenant, l’application obtient une nouvelle fonctionnalité que Facebook appelle le contrôle du contenu sensible.

La fonctionnalité vise à permettre aux utilisateurs de contrôler le type de contenu sensible qu’ils voient, en leur donnant le pouvoir d’ajuster s’ils souhaitent voir plus ou moins un type particulier de contenu sensible qui n’enfreint pas vraiment les règles d’Instagram, mais cela pourrait être un problème pour certaines personnes, comme les messages suggestifs violents ou sexuels.

Dans un article, Facebook a déclaré que la fonctionnalité était introduite parce qu’elle s’était rendu compte que les préférences de toutes les personnes différaient.

Financial Express a vérifié et constaté que la fonctionnalité est disponible en Inde et qu’elle est accessible dans Paramètres, sous l’onglet Compte. Dans cet onglet, les utilisateurs trouveraient l’option “Contrôle du contenu sensible”, en cliquant sur laquelle, ils trouveraient trois options. La valeur par défaut est « Limiter », qui est une restriction moyenne, et cela peut être libéralisé en choisissant l’option « Autoriser » ou rendu strict en sélectionnant l’option « Limiter encore plus ».

La fonctionnalité est intervenue après que de nombreux efforts aient été déployés par la plate-forme appartenant à Facebook pour réglementer et contrôler le contenu problématique ou préjudiciable sur la plate-forme et a déjà introduit des fonctionnalités telles que la désactivation des commentaires ou la restriction des commentaires pour les utilisateurs qui sont régulièrement confrontés à des abus ou des préjudices. commentaires.

En dehors de cela, l’application a également donné aux utilisateurs la possibilité de désactiver les histoires ou les publications des utilisateurs qu’ils suivent au cas où ils trouveraient leur contenu offensant ou provocateur, et elle ne déplace pas non plus les messages des personnes qu’un utilisateur ne suit pas vers leur dossier principal dans les messages directs, au lieu de les conserver dans les requêtes, afin que l’utilisateur ne le voie pas s’il ne le souhaite pas, et même s’il le voit, il n’a pas besoin de répondre car l’autre utilisateur ne saurait pas si son message a été vu ou non.

