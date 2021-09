Instagram lance de nouvelles annonces de message Click to WhatsApp pour faciliter la connexion entre les applications

Il a prévisualisé l’option à venir plus tôt ce mois-ci, et aujourd’hui, Instagram a annoncé que toutes les entreprises peuvent désormais connecter leur compte professionnel WhatsApp à Instagram pour faciliter de nouvelles opportunités de connexion dans l’application.

Comme vous pouvez le voir ici, en connectant votre compte professionnel WhatsApp, vous pourrez ajouter un nouvel onglet de connexion WhatsApp à votre profil professionnel Instagram, offrant un autre moyen pour les gens d’entrer en contact et de déclencher des conversations directes avec votre entreprise.

Ce qui pourrait être un gros problème – selon Facebook, 75% des adultes souhaitent communiquer avec les entreprises via la messagerie. Ce qui semble élevé, mais même si c’est partiellement correct, fournir un moyen à chaque individu de vous contacter par message, et dans l’application de messagerie qu’il préfère, pourrait être une étape positive.

En plus de cela, une fois que vous aurez connecté votre compte professionnel WhatsApp, vous pourrez également booster les publications qui incitent les clients à vous envoyer des messages dans l’application.

Comme expliqué par Instagram :

« Améliorer une publication qui mène à WhatsApp permet aux entreprises d’atteindre plus de personnes et de les inciter à devenir leur prochain client grâce à la personnalisation. Les entreprises peuvent également choisir de rationaliser leurs messages et de profiter des réponses automatiques et des outils d’organisation de WhatsApp.

En plus de cela, Facebook travaille également sur un nouveau processus de messagerie publicitaire qui détectera la plate-forme de messagerie utilisée le plus souvent par l’utilisateur individuel, puis l’invitera à envoyer un message à votre marque sur ce service, si votre entreprise a un compte actif sur l’application concernée. .

C’est une autre raison de connecter votre profil d’entreprise WhatsApp sur IG, car même si vous ne l’utilisez pas beaucoup, vos clients pourraient le faire, et ils pourraient préférer entrer en contact via une application spécifique.

Pour exécuter une connexion WhatsApp promue via votre compte Instagram :

Dans les paramètres de profil, ajoutez votre numéro d’entreprise WhatsApp aux « options de contact » sur votre compte professionnel Instagram. Choisissez une publication existante sur votre compte professionnel Instagram qui inspirerait votre public. Cliquez sur le bouton boost bleu, choisissez les messages et sélectionnez WhatsApp. Définissez un objectif, une audience, un budget et une durée pour votre annonce qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Passez en revue vos sélections, prévisualisez votre annonce et appuyez sur « créer votre annonce ». Une fois approuvée, votre annonce sera mise en ligne dans les 24 heures.

Cela pourrait être un bon ajout – ou du moins, mériter une expérience dans votre processus.