Instagram lance de nouvelles mesures de sécurité pour empêcher le piratage de comptes précédemment piratés

14/07/2021 à 12:25 CEST

Instagram a introduit un nouveau contrôle de sécurité pour toute personne dont les comptes ont déjà été piratés. Les personnes dont les comptes ont déjà été compromis verront un message lorsqu’elles se connecteront leur demandant s’ils souhaitent effectuer une revue de sécurité de leur compte. La fonctionnalité guide les utilisateurs à travers certaines étapes liées à la sécurité, notamment la confirmation d’autres comptes qui partagent les informations de connexion, l’examen de l’activité de connexion et la mise à jour des informations de contact de récupération.

Instagram prévoit également d’ajouter la prise en charge de l’authentification à deux facteurs via WhatsApp, ce qui pourrait unifier davantage les différentes applications Facebook pour en faire un environnement interconnecté et beaucoup plus sécurisé. Instagram dit qu’il y a eu une augmentation du nombre de comptes prétendant être des messages directs Instagram pour que les gens partagent leurs mots de passe. Le réseau social appartenant à Facebook n’envoie que des e-mails, et vous pouvez vérifier si un e-mail est authentique en consultant l’onglet “E-mails Instagram” dans les paramètres.

La fonction de Une sécurité optimisée est déployée au milieu d’une récente vague d’e-mails de réinitialisation de mot de passe qui encombrent les boîtes de réception de certaines personnes. Les e-mails proviennent légitimement d’Instagram et proviennent probablement de robots essayant d’accéder à un groupe de comptes à la fois. Ils sont ennuyeux si vous en obtenez plusieurs à la fois, mais cela ne signifie pas que votre compte a été piraté.