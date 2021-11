Instagram lance des événements de magasinage en direct pour les vacances, livraison gratuite sur les achats

Instagram se penche davantage sur le commerce en direct avec le lancement d’une nouvelle série d’émissions basées sur les achats à l’approche des vacances, qui intégrera également des lancements de produits exclusifs et des recommandations d’influenceurs pour aider à maximiser l’intérêt.

C’est les vacances szn ????❄️ et nous avons facilité la recherche des cadeaux parfaits. Dans l’onglet Boutique, vous pouvez trouver les dernières nouveautés en matière de mode, de beauté, de décoration intérieure et plus encore, ainsi que découvrir de nouvelles marques et de petites entreprises, le tout sans quitter l’application. ???? pic.twitter.com/AvB8Apavqx – Instagram (@instagram) 2 novembre 2021

Instagram accueillera une gamme de diffusions basées sur les achats au cours des deux derniers mois de l’année, y compris des diffusions en direct interactives hebdomadaires, à partir de cette semaine.

Selon Instagram :

« Les vendredis de novembre (5, 12 et 19 novembre), recherchez la série #BuyBlack Live Shopping pour découvrir les marques de talentueux créateurs noirs. Du 5 au 15 décembre, nous organisons une série Holiday Pop-Up Shop LIVE. Imaginez la magie et le charme d’un marché de vacances, mais dans le confort de votre canapé.

En plus de cela, Instagram accueillera également une gamme hebdomadaire de collections « Guest Edit » d’influenceurs, à commencer par une nouvelle vitrine de Paloma Elsesser.

Instagram lance également de nouveaux guides cadeaux par catégorie de prix dans l’onglet Boutique, qui mettront en évidence des idées dans des gammes de prix variables (jusqu’à 250 $), tout en partageant également les nouveaux conseils de l’équipe de la boutique Instagram sur les principales tendances et recommandations saisonnières. Les nouvelles fonctionnalités seront accessibles en appuyant sur « Sélections de vacances » dans l’onglet Boutique de l’application.

Et enfin, Instagram cherche également à aider les détaillants à maximiser leurs ventes de vacances en offrant 20 % de réduction sur le premier achat des utilisateurs dans l’application, ainsi qu’une livraison gratuite sur les achats éligibles.

Comment ce processus fonctionnera-t-il pour les commerçants ?

Comme partagé par @jaketheadnerd, Facebook alerte les commerçants qu’ils peuvent demander 15 $ de crédits d’achat sur les achats, qui seront remboursés par Facebook au stade du paiement.

Cela pourrait être un puissant leurre pour générer plus de conversions directement depuis Facebook et Instagram pendant la période des fêtes.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, les achats en direct présentent un potentiel majeur, le processus devenant déjà un élément majeur du commerce électronique en Chine, où il devrait devenir une industrie de 423 milliards de dollars d’ici 2023.

C’est pourquoi YouTube, TikTok, Pinterest et Instagram cherchent tous à tirer parti de la tendance, en s’alignant sur l’utilisation croissante des achats en ligne, stimulée par la pandémie, et sur les avantages de l’engagement en direct, qui peut aider à déclencher l’engagement et l’achat. activité.

Reste à savoir si le public occidental sera aussi ouvert au processus, tandis que les impacts de la grande réouverture, résultant du déploiement du vaccin, seront également un facteur d’adoption. Mais l’opportunité est là, et c’est maintenant, compte tenu de l’intérêt des acheteurs et de la façon dont les choses vont changer dans les mois à venir.

C’est aussi pourquoi Noël 2021 pourrait être un tournant dans les comportements des consommateurs, et Instagram veut contribuer à jouer un rôle dans ce changement, partout où il le peut.