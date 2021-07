Instagram lance Security Checkup pour aider les utilisateurs à protéger leurs comptes

Instagram lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité appelée Security Checkup, qui aidera les utilisateurs à sécuriser leurs comptes. Dans un article de blog, Instagram indique que Security Checkup « guidera les personnes dont les comptes ont peut-être été piratés, à travers les étapes nécessaires pour les sécuriser.

Cela inclut la vérification de l’activité de connexion, l’examen des informations de profil, la confirmation des comptes qui partagent les informations de connexion et la mise à jour des informations de contact de récupération de compte telles que le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail.

Avec Security Checkup, les utilisateurs pourront voir si leur e-mail, leur numéro de téléphone portable, leur profil et leurs informations de connexion sont tous corrects et gérer chacun d’entre eux.

Parallèlement à cela, Instagram veut s’assurer que les comptes des utilisateurs sont sécurisés avec plusieurs étapes recommandées que tout le monde peut suivre :

Activez l’authentification à deux facteurs : Instagram recommande aux utilisateurs d’utiliser une application 2FA. Il indique que, dans les semaines à venir, les utilisateurs de WhatsApp dans certains pays pourront protéger leur compte à l’aide d’un numéro WhatsApp ;

Mettre à jour le numéro de téléphone et l’e-mail : Assurez-vous que votre numéro de téléphone et votre e-mail sont à jour. Ces données permettent à l’utilisateur de récupérer le compte même si les informations ont été modifiées par un pirate informatique, selon Instagram ;

Soyez conscient de vos DM : Instagram dit explicitement qu’il n’envoie pas de DM aux utilisateurs. « Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation du nombre de comptes malveillants qui envoient des DM aux personnes pour essayer d’accéder à des informations sensibles telles que les mots de passe des comptes. (…) Nous avons envoyé des avis en haut des boîtes de réception des gens pour les avertir de ces messages au cours des deux derniers mois. Si Instagram souhaite vous contacter à propos de votre compte, nous le ferons via l’onglet “E-mails d’Instagram” dans vos paramètres.

Signaler le contenu et les comptes que vous trouvez douteux : Les utilisateurs peuvent signaler des éléments de contenu individuels à Instagram en visitant un compte et en signalant directement à partir de leur profil ;

Activer la demande de connexion : Parallèlement au contrôle de sécurité, Instagram indique également que lorsque vous configurez l’authentification à deux facteurs sur l’application, vous recevez une alerte chaque fois que quelqu’un essaie de se connecter à votre compte à partir d’un appareil ou d’un navigateur Web que vous ne reconnaissez pas.

L’équipe derrière Instagram a également déclaré avoir apporté une mise à jour importante à la boîte de réception du support, afin que les utilisateurs puissent connaître les dernières informations sur ce qui se passe avec les rapports ou savoir si l’un de leurs messages enfreint les politiques d’Instagram.

