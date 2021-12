Instagram lance « Take a Break » pour son public adolescent

12/07/2021 à 12h50 CET

Un certain nombre de fonctionnalités nouvelles et expérimentales visant à rendre l’application plus sûre pour les adolescents sont désormais disponibles sur Instagram. Pour commencer, il a rendu la fonction « Take a Break » accessible au public, bien qu’elle ne soit actuellement disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Désormais, lorsqu’un utilisateur navigue sur Instagram depuis longtemps, l’application vous demander de faire une pause et d’essayer de faire quelque chose de productif. Les adolescents, en particulier, recevront des notifications pour déclencher ces rappels afin de s’assurer qu’ils sont au courant de la fonctionnalité. Ils verront également des conseils d’experts pour les aider à « réfléchir et réinitialiser ».

En mars, Instagram lancera des outils pour les parents et les tuteurs qui leur permettront de voir combien de temps leurs enfants passent sur l’application et de fixer des limites de temps d’utilisation. Les adolescents auront également la possibilité d’informer leurs parents s’ils signalent quelqu’un, ce qui sert à avertir les adultes qu’il peut y avoir une dynamique chez les jeunes qui pourrait causer des problèmes, comme l’intimidation.

L’une des fonctionnalités expérimentales testées par Instagram estIl sera utile pour les adolescents et les jeunes adultes qui souhaitent éliminer l’activité de leur application lorsqu’ils étaient beaucoup plus jeunes.. Il permettra aux utilisateurs de supprimer en bloc les photos et vidéos qu’ils ont publiées, ainsi que tous leurs goûts et commentaires. Après tout, en tant qu’adolescents, nous avons tous eu un passé inquiétant dont nous ne voudrions pas nous souvenir.