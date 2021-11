Oh regardez, Instagram suit une fois de plus l’exemple de TikTok avec une nouvelle fonctionnalité, quelle étonnante surprise c’est.

Aujourd’hui, Instagram a lancé un nouvel autocollant « Ajoutez le vôtre » pour les histoires, qui permet aux utilisateurs d’inviter les autres à répondre au contenu de leurs histoires, afin de créer des fils de réponse plus attrayants aux publications des histoires.

Comme vous pouvez le voir ici, les utilisateurs peuvent désormais ajouter le nouvel autocollant « Ajoutez le vôtre » à leur cadre Stories, avec l’exemple utilisant une invite « tenue du jour », appelant les abonnés à répondre avec leur propre image #OOTD.

Lorsque les utilisateurs répondent, ils sont ajoutés à la liste de bulles de profil sur l’autocollant, qui, lorsqu’il est tapé, permet aux utilisateurs de parcourir toutes les autres réponses au fil, créant une chaîne de réponse dans les histoires qui peut aider à susciter plus d’engagement.

Ce qui ressemble beaucoup à la fonctionnalité Duet de TikTok, qui voit souvent de nombreux utilisateurs s’ajouter à une chaîne Duet, créant de longs flux de contenu interactifs basés sur le thème d’origine.

La créativité engageante et communautaire de TikTok est un élément clé de son attrait, il n’est donc pas surprenant de voir Instagram, une fois de plus, s’inspirer de son désormais principal rival. Mais en même temps, c’est un peu trop – la répétition de Facebook donne parfois l’impression d’aller trop loin pour essayer de s’accrocher à ces tendances d’usage.

Je veux dire, cela a du sens – TikTok voit un engagement énorme, et Instagram veut s’y connecter partout où il le peut, afin d’empêcher les utilisateurs de migrer loin de son application, et s’il peut utiliser des fonctions similaires, il devrait probablement au moins tester et voir quels résultats il obtient. Mais c’est une réplication assez évidente ici.

Peut-être que ça marche, alors qui s’en soucie vraiment ? Mais encore, Instagram, et Facebook (ou Meta) plus largement, ne sont pas très bons pour proposer de nouvelles idées originales à cet égard.

Ce qui constituera un obstacle majeur à sa nouvelle campagne visant à reconquérir un public plus jeune, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, notant récemment qu’il fera du service aux jeunes adultes une priorité dans ses produits, plutôt que d’optimiser pour les utilisateurs plus âgés. Facebook sait qu’il doit maintenir l’engagement avec les groupes d’utilisateurs plus jeunes pour maximiser l’adoption de ses offres avancées et alignées sur le métavers, et les données montrent qu’il est en train de perdre sur ce front, l’utilisation de Facebook par les personnes de moins de 24 ans diminuant au cours de la dernière décennie.

Un problème clé dans ce sens est que Facebook manque tout simplement de sens culturel et de compréhension à quoi les jeunes publics réagissent. Instagram avait autrefois cette présence culturelle, cette ligne directe avec les communautés en ligne créatives, mais au fil du temps – depuis que Facebook a pris le relais – il a également perdu le contact. Et bien que le graphique ci-dessus ne concerne pas l’utilisation d’Instagram, vous pouvez parier que les mêmes tendances se produisent probablement également sur IG, d’où l’accent renouvelé de Zuck sur les groupes plus jeunes.

Ce qui est pertinent ici en raison de la réplication. Oui, Facebook a réussi à voler des fonctionnalités de Snapchat et de TikTok, à des degrés divers, Instagram Stories étant le principal gagnant, tandis que Reels a également été un succès pour Instagram, même si l’utilisation est toujours loin derrière TikTok. Mais cela n’aide pas Facebook à gagner le changement culturel plus large, Facebook n’est plus considéré comme l’innovateur, il a perdu son facteur cool à cet égard, en raison de la réplication constante.

Ou peut-être pas à cause de cela, mais c’est un élément du changement plus large – Facebook est devenu très bon pour apporter ces fonctionnalités aux utilisateurs moins avertis du Web qui ne sont pas actifs dans ces autres applications plus récentes.

Mais pour ceux qui sont toujours à l’affût des prochaines tendances clés – comme, disons, un public plus jeune – la réplication de Facebook semble tout simplement obsolète et de second ordre. Ce sont les personnes plus âgées qui rattrapent les choses derrière tout le monde, puis qui vous parlent de cette nouvelle fonctionnalité intéressante que vous utilisiez déjà bien avant qu’elles ne la découvrent.

C’est l’échec inhérent à l’approche de réplication de Facebook, qu’il laisse constamment un pas en arrière, plutôt que d’être un leader – et s’il n’est pas un leader, il perd ce crédit cool et l’engagement du public plus jeune en conséquence.

Cela pourrait donc fonctionner, dans un sens plus large, en termes d’engagement dans l’application sur le dos de ces tendances d’utilisation provenant d’autres applications. Mais vraiment, c’est comme la corporatisation de ces changements, et à moins que Facebook ne puisse changer les choses et commencer à montrer la voie sur certaines de ces tendances clés, je ne vois pas comment cela va reconquérir la jeunesse.

Instagram avait testé l’autocollant « Ajoutez le vôtre » avec certains utilisateurs au cours du mois dernier, mais il est maintenant déployé pour tous les utilisateurs du monde entier, sur iOS et Android.