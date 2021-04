Instagram lance un magazine numérique sur la mode et la beauté – WWD

Instagram met en lumière les créateurs et les tendances émergents dans un zine numérique appelé «Instagram Insider».

Facebook a dévoilé le numéro inaugural de «Instagram Insider» aujourd’hui dans un zoom de questions / réponses virtuel entre Eva Chen, vice-présidente des partenariats mode et shopping chez Instagram, et Kristen Noel Crawley, fondatrice de KNC Beauty.

«Instagram Insider» sera mis à la disposition du public via le blog d’Instagram. Une copie a été partagée avec WWD avant l’événement.

«Nous avons une équipe sur Instagram qui travaille avec tout le monde, des créateurs [to] entrepreneurs », a déclaré Chen. «L’inspiration derrière [the zine] était de prendre toutes les informations des coulisses que nous voyons, que ce soit une tendance comme le psychédélisme, l’artisanat, le shopping, de manière durable – ce n’est plus une tendance, mais il y a de nouvelles façons de le faire – ainsi que la nouvelle skin-fluence[r], qui, à notre avis, n’est pas sexiste et est souvent motivée par les hommes. »

L’équipe de la boutique d’Instagram est responsable de la création du zine. Comptant neuf pages, le zine met en lumière ce qui se passe sur Instagram en matière de mode et de beauté, ainsi que les créateurs émergents à suivre.

Selon l’équipe «Community Lab» d’Instagram, les principales tendances de la mode et de la beauté sont les arts et l’artisanat, le psychédélisme, la beauté collante et les skin-fluencers.

Larissa Gargaro, Brooke Ozaydinli, Dennis Todisco, Besidone Amoruwa, Ajaa Long, Jenna Gottlieb et Elisa Benson – qui travaillent tous sur Instagram – sont répertoriées comme contributeurs au zine.

Comme le font souvent les éditeurs dans les magazines traditionnels destinés aux consommateurs, les «contributeurs» du zine d’Instagram proposent leurs «choix» pour savoir qui suivre sur l’application.

Dans «Streetwear Corner», Todisco, responsable des partenaires stratégiques, prédit la suite du streetwear.

«Le vintage continue de gagner du terrain non seulement pour ses avantages économiques et environnementaux, mais aussi pour ses propriétés uniques et sa rareté», écrit-il.

Amoruwa, responsable des partenaires stratégiques d’Instagram, partage son point de vue sur la «beauté intérieure», ainsi que ses choix pour les créateurs à suivre sur Reels.

«Qu’est-ce que la beauté intérieure se déplaçant à l’extérieur signifie pour les tendances de cette saison? Je pense que c’est que l’aspect naturel est là pour rester, même si les gens s’aventurent à l’extérieur », écrit Amoruwa.

Il existe également une section «Demandez à Elisa» dans laquelle Benson, responsable des partenaires stratégiques, répond aux questions des utilisateurs sur la manière de se faire vérifier, le fonctionnement des hashtags et si Instagram supprime les comptes. À la dernière de celles-ci, la réponse est non – du moins pas encore.

Cependant, Instagram teste une nouvelle fonctionnalité appelée «Mots cachés». La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de cacher certains mots dans leurs messages directs, dans un effort pour garder les DM «plus sûrs», a déclaré Chen.

