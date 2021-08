Instagram lance un onglet de recherche audio globale pour les bobines

Instagram ajoute un onglet audio dédié pour trouver des clips musicaux sur Reels.

Le nouvel onglet facilitera la recherche d’audio dans l’application Instagram. Lorsque vous effectuez une recherche sur Instagram, vous pouvez sélectionner le nouvel onglet « Audio » pour rechercher de la musique. Vous pouvez appuyer sur une piste pour voir une liste de bobines qui ont échantillonné la chanson.

La fonctionnalité est une copie proche de 1: 1 de l’onglet “Sons” de TikTok, ce qui ne devrait pas surprendre. Facebook fait des heures supplémentaires pour reproduire l’expérience TikTok sur Instagram. Mais l’accent mis sur la reproduction du succès de TikTok avec la vidéo éloigne le public d’origine d’Instagram – les photographes.

Le responsable d’Instagram de Facebook, Adam Mosseri, a admis que la plate-forme allait tout en vidéo.

“Nous allons également expérimenter comment adopter la vidéo plus largement – vidéo plein écran, immersive, divertissante, avant tout mobile”, a déclaré Mosseri. « Vous nous verrez faire un certain nombre de choses ou expérimenter un certain nombre de choses dans cet espace au cours des prochains mois. Nous ne sommes plus une application de partage de photos », a-t-il ajouté.

Il s’avère que ces expériences semblent reproduire en gros les fonctionnalités de TikTok. Qui savait. Le nouvel onglet audio facilitera la présentation des chansons sur la plate-forme, ce qui est également l’essentiel.

Comment utiliser la recherche par onglet audio InstagramOuvrez l’application Instagram sur votre appareil.Appuyez sur l’onglet “Explorer”.Appuyez sur la barre de recherche pour lancer une recherche.Passez à l’onglet “Audio” pour les résultats audio.Appuyez sur n’importe quel résultat pour voir le la page audio de la chanson.

Les bobines qui utilisent la piste seront toujours présentées sur la page de la piste. C’est une idée de génie qui transforme la musique en une expérience sociale pour ceux qui le souhaitent. Facebook et Instagram espèrent que ces moments viraux de TikTok comme l’amateur de skateboard Fleetwood Mac se produiront sur Reels au lieu de TikTok.

Mais s’aliéner l’audience principale de votre réseau social n’est pas un excellent moyen de créer de la bonne volonté. La plupart de la jeune génération est également extrêmement méfiante à l’égard de tout ce qui appartient à Facebook, bien que TikTok devrait être tout aussi préoccupant pour les personnes soucieuses de la confidentialité.