Instagram lance un programme de subventions, Carhartt embauche un leader de la diversité – WWD

Dans le but de créer une entreprise plus diversifiée, Carhartt a embauché Todd Corley en tant que vice-président senior de l’inclusion et de la durabilité.

Corley rejoindra l’entreprise lundi à ce poste de direction nouvellement créé. Il sera directement responsable des stratégies de diversité, d’équité et d’inclusion, des initiatives de développement durable, des partenariats communautaires et des dons d’entreprise.

Corley rendra compte à la présidente et chef de l’exploitation Linda Hubbard. Il assume cette fonction à temps plein huit mois après avoir consulté la marque de vêtements de travail. Pendant ce temps, il a aidé à « naviguer dans les conversations et à mettre en œuvre des pratiques d’inclusion interne améliorées », selon l’entreprise.

Corley est le fondateur de l’Institut TAPO, une organisation qui milite pour un leadership inclusif. Auparavant, il a également été mandataire social d’Abercrombie & Fitch. Corley enseigne le développement des ressources humaines à l’Université Villanova, soulignant comment la diversité et l’inclusion peuvent créer une forte culture d’entreprise et améliorer la réputation d’une marque.

Carhartt, basée à Dearborn, au Michigan, compte plus de 5 300 employés dans le monde. L’entreprise familiale est gérée par des proches de son fondateur Hamilton Carhartt.

Dans d’autres nouvelles liées à la diversité, le compte de design officiel d’Instagram @design a lancé #BlackDesignVisionaires, un programme de subventions pour autonomiser les designers noirs et les entreprises dirigées par des Noirs. L’effort est en partenariat avec le Brooklyn Museum.

Le programme a été développé avec Chicago Mobile Makers, Inneract Project et The Hidden Genius Project, qui tentent chacun de créer des parcours communautaires et professionnels pour les jeunes designers noirs. Au total, 130 000 $ en bourses seront accordés cet automne.

Les candidats verront leur travail examiné par des talents tels que Antwaun Sargent de Gagosian, la costumière Ruth E. Carter, l’urbaniste et architecte Toni Griffin, la designer Heron Preston et la fondatrice de Jungalow Justina Blakeney. Les bénéficiaires de la subvention devraient être annoncés fin novembre ou début décembre, selon une porte-parole du projet.