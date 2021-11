Instagram lance un test en direct de vidéos plus longues dans les histoires

Après avoir été repéré lors des tests le mois dernier, Instagram a maintenant officiellement lancé un test en direct de vidéos de 60 secondes dans Stories, ce qui signifie que les clips vidéo plus longs ne seront plus divisés en segments de 15 secondes et joués sur différentes images Stories.

Comme indiqué, le mois dernier, le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi a partagé ce message, stocké dans le code principal de l’application, qui est maintenant affiché pour certains utilisateurs dans l’environnement en direct.

Nous avons interrogé Instagram sur la mise à jour, et il a fourni cette déclaration :

« La possibilité de créer des articles d’histoires plus longs est très demandée par notre communauté. Nous sommes ravis de tester des histoires de 60 secondes afin que les gens puissent créer et afficher des histoires avec moins d’interruptions. »

Instagram indique que l’option est actuellement testée avec un petit groupe d’utilisateurs, dans le but d’offrir plus de liberté de création et d’intégrer davantage les différentes options vidéo de l’application pour rationaliser ses outils et fonctions créatifs.

Ce qui, vraiment, est l’objectif clé. En janvier, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, avait annoncé une consolidation à venir des produits vidéo de l’application, dans le but de mieux faciliter la création et de réduire les différents outils de la plate-forme. Cela a commencé avec la fusion de ses publications de flux vidéo en un seul format au début du mois dernier, ainsi que le retrait de la marque IGTV.

Comme Mosseri l’a expliqué à Decoder :

« Nous cherchons comment nous pouvons – pas seulement avec IGTV, mais sur tout Instagram – simplifier et consolider les idées, car l’année dernière, nous avons placé beaucoup de nouveaux paris. Je pense que cette année, nous devons revenir à notre concentration sur la simplicité et l’artisanat.

La refonte de son approche a été largement influencée par TikTok, qui est devenue l’application sociale la plus populaire parmi les jeunes utilisateurs, dépassant Instagram comme endroit cool.

Une partie de l’attrait principal de TikTok est la simplicité – sur TikTok, vous vous ouvrez à un flux plein écran de clips vidéo et de flux en direct, le tout combiné en une seule liste optimisée et ciblée, adaptée à chaque utilisateur.

Instagram est beaucoup plus segmenté, avec des bobines dans un flux séparé et des histoires dans sa propre section. Cela pourrait restreindre l’adoption optimale, c’est pourquoi Instagram cherche maintenant à rassembler tous ces éléments, ce qui lui permettra également, à terme, de présenter le meilleur de chaque aspect dans un flux unique et plus engageant.

L’extension aux clips vidéo de 60 secondes dans Stories est une autre étape de cette fusion progressive, qui, à un moment donné, verra probablement l’application s’ouvrir sur un flux plein écran d’histoires, de publications de flux et de bobines, le tout en un, permettant à IG , comme TikTok, pour utiliser toute l’étendue du contenu téléchargé pour maximiser l’engagement des utilisateurs.

C’est encore loin de cette prochaine étape, mais des vidéos plus longues signifieront que les utilisateurs peuvent désormais publier des bobines complètes dans des histoires, par exemple, en fusionnant essentiellement les deux fonctions automatiquement. Ensuite, il s’agit simplement de déterminer comment il passe du flux traditionnel à un flux plus aligné sur les histoires / les bobines.

C’est une étape plus importante et un changement plus fondamental pour l’application. Mais dans le cadre de l’objectif plus large de Meta sur la reconquête des utilisateurs plus jeunes, vous pouvez parier que cela arrive, et probablement plus tôt que tard.

C’est pourquoi ce nouveau test est une étape importante. C’est limité pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à voir des vidéos Stories plus longues arriver bientôt sur votre application Instagram.