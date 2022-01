Instagram lance un test initial d’options de flux chronologique inversé sans algorithme dans le flux

Ne dis pas qu’on ne t’a pas prévenu.

Après avoir annoncé le retour de son flux de publication chronologique inversé et sans algorithme à la fin de l’année dernière, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a partagé aujourd’hui un aperçu du fonctionnement de ses nouvelles options sur ce front.

Honnêtement, la façon dont il dit ‘c’est important pour moi…’ me fait un peu flipper.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Instagram cherche à ajouter deux options de flux chronologiques différentes, dans « Favoris », ce qui vous permettrait d’afficher une liste de comptes basée sur ceux que vous ajoutez à votre liste « Favoris » et « Suivant », qui affichera les comptes que vous suivez, sans recommandations supplémentaires, dans l’ordre chronologique inverse.

Ce dernier est particulièrement important, car comme le note Mosseri, votre flux « Accueil » défini par l’algorithme contiendra « de plus en plus de recommandations au fil du temps », car Instagram cherche à stimuler la découverte de contenu et à inciter les gens à dépenser plus de temps et d’argent, dans l’application.

Alors c’est bon, non ? Vous aurez bientôt la possibilité d’afficher à nouveau vos publications dans l’ordre chronologique inverse, avec un commutateur facile pour basculer entre les différents flux. C’est ce que les utilisateurs demandent depuis des années, non ?

Bon type de.

Le problème avec la solution d’Instagram, qui est en test depuis début décembre, est que vous ne pourrez pas faire de votre préférence l’option par défaut, ce qui signifie que si vous souhaitez voir votre flux dans l’ordre chronologique inverse, vous Vous devrez basculer manuellement vers votre flux « Favoris » ou « Suiveurs » à chaque fois que vous utilisez l’application.

Maintenant, ce n’est pas une imposition massive – il est assez facile d’appuyer sur une bascule de flux supplémentaire et cela vous donnera un accès simple à une expérience Instagram sans algorithme si vous le souhaitez. Mais en même temps, Instagram sait également que la plupart des gens ne s’en soucieront tout simplement pas, ce qui, à certains égards, en fait un gagnant-gagnant pour la plate-forme, en ce sens qu’il obtient le PR positif de l’utilisateur de fournir ces outils de flux alternatifs, tout en également ne pas voir d’impacts significatifs sur l’engagement global, car la plupart des gens continueront à utiliser le flux défini par l’algorithme comme ils l’ont toujours fait.

Comment Instagram peut-il en être sûr ? Parce que Facebook offre également la même option, avec la possibilité de remettre votre fil d’actualité Facebook dans l’ordre chronologique inverse, comme c’était le cas à l’époque de la recherche et du partage de ce que vous ressentez dans vos mises à jour.

Facebook a déployé son désormais tristement célèbre algorithme de fil d’actualités en 2012, et depuis lors, les utilisateurs ont demandé une option pour désactiver l’algorithme et leur donner plus de contrôle sur leur expérience. Facebook a testé différentes manières de fournir cela, avec la possibilité de basculer vers un flux « récent » toujours dans vos paramètres, tandis que Facebook a également testé des moyens de rendre cela plus précoce, y compris ce test en 2020.

Semble familier?

Oui, Facebook fournit déjà les options exactes qu’Instagram propose désormais, avec le tri du fil d’actualité via « Favoris », en fonction des personnes et des profils que vous choisissez, et « Récents », qui, tout comme la liste « Suiveurs » d’Instagram, affiche les dernières messages de ceux que vous suivez.

Certains utilisateurs ont accès à ces options dès le départ, d’autres ont besoin de creuser un peu dans leurs paramètres. Mais même si vous y avez accès, vous ne les utilisez probablement pas, car même si vous aimeriez voir votre flux dans l’ordre chronologique inverse, vous n’allez pas sélectionner manuellement l’option d’affichage à chaque fois que vous vous connectez. N’est-ce pas ?

Facebook le sait, et Instagram aussi. Ainsi, même s’il est bon qu’Instagram cherche à offrir plus d’options, et cela fonctionnera sans aucun doute pour réduire les plaintes des utilisateurs concernant le manque de contrôle, car ces options seront facilement disponibles, en réalité, peu de gens les utiliseront.

Ce n’est donc pas exactement un retour à l’Instagram d’autrefois, et un moyen d’éliminer complètement l’algorithme. Les plateformes sociales ont toutes connu une augmentation significative de l’engagement en raison du tri algorithmique et de la mise en évidence du contenu intéressant chaque utilisateur – et en tant que telles, elles ne sont pas sur le point de vous laisser les désactiver si facilement et de perdre tous ces gains.

Comme le note Mosseri, la plupart des gens ne parcourent pas tous les messages de leur flux principal de toute façon, et si vous quittez l’affichage du flux « Accueil », vous pourriez bien finir par manquer des mises à jour importantes. Cela donnera encore plus de crédit à son approche préférée, définie par algorithme, qui verra encore plus d’utilisateurs oublier que ces options existent.

En substance, il s’agit plus d’un geste apaisant que d’un geste axé sur l’utilité, un moyen pour Instagram de calmer certains des critiques les plus virulents de son approche algorithmique, tout en glanant des avantages optimaux.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car il se peut que le flux d’algorithmes soit meilleur, même si les utilisateurs ne le pensent pas. Mais il convient de préciser que ce n’est pas le retour au contrôle des utilisateurs qu’Instagram va vanter, même s’il offre plus d’options.

Mosseri indique que les nouvelles options d’alimentation sont actuellement en cours de test, en vue d’un déploiement complet «au cours du premier semestre de cette année».