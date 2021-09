Instagram lance une nouvelle campagne mondiale de marque, mettant en évidence les avantages de la connexion communautaire dans l’application

Ouais, je ne suis pas totalement convaincu par ça.

Aujourd’hui, Instagram a annoncé le lancement de sa dernière campagne mondiale de branding, intitulée « Yours to Make », qui vise à présenter les avantages de la connexion communautaire dans l’application et à trouver vos collaborateurs grâce à des intérêts et des tendances communs.

Comme expliqué par Instagram :

« Yours to Make montre comment vous pouvez découvrir qui vous êtes avec Instagram. Pour les jeunes, l’identité n’est pas définie, c’est quelque chose qui est constamment exploré. Que cela signifie se connecter plus profondément avec les personnes qui comptent pour vous, découvrir et expérimenter de nouveaux intérêts ou partager votre point de vue, quel que soit le travail en cours.

La campagne de style abstrait adopte une vision plus artistique d’Instagram et du fonctionnement interne de l’application. Et pour moi, j’avais l’impression que cela allait prendre une tournure à tout moment – comme un aperçu d’un film dramatique qui montre les hauts vertigineux, puis les bas effrayants de la vie d’une personne.

Ce qui serait sans doute plus réaliste. Malgré tous ses avantages pour la communauté, Instagram a également été identifié comme une source clé d’angoisse et d’impacts psychologiques, en particulier pour les jeunes utilisateurs.

Dans le cadre de sa récente exposition sur les fichiers Facebook, le Wall Street Journal a rapporté que :

« 32 % des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir plus mal […] Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression. Cette réaction a été spontanée et cohérente dans tous les groupes. »

Ces résultats étaient basés sur des études commandées ou menées par Facebook au cours des trois dernières années, une autre identifiant que parmi les adolescents qui ont signalé des pensées suicidaires, 13% des utilisateurs britanniques et 6% des utilisateurs américains ont attribué le problème à Instagram.

Ainsi, bien qu’elle puisse connecter les gens à différentes communautés, l’application a un côté sombre. Quel genre de sentiment, involontairement, se sent présent dans ce clip promotionnel – comme si tout était un peu sombre et louche en arrière-plan, comme si vous ne savez jamais qui regarde vraiment dans l’ombre.

Ce qui en fait une promotion étrange, pour moi en tout cas – tout en mettant en évidence un défi constant auquel Facebook est confronté alors qu’il essaie de suivre les dernières tendances et événements parmi les jeunes.

Voici pourquoi TikTok gagne du terrain et pourquoi Snapchat a pu établir sa place dans la sphère plus large des médias sociaux, malgré les tentatives de Facebook d’écraser les deux – chaque application a beaucoup plus de sens culturel et de connexion à leurs communautés d’utilisateurs que Facebook, dans n’importe quel capacité, et sous toute forme, à travers sa famille de plates-formes.

Bien sûr, Facebook, Instagram et WhatsApp ont tous beaucoup plus d’utilisateurs, mais ils ont une crédibilité limitée, il n’y a rien de cool à propos de Facebook, et bien qu’Instagram ait eu ce facteur cool à un moment donné, Facebook l’a depuis aspiré, car il a travaillé pour l’apporter plus conforme à sa stratégie plus large, en éliminant toute individualité ou originalité que la plate-forme possédait autrefois.

Une partie de cela peut également être attribuée au fait que ces applications sont si grandes. Finalement, une fois que vos tantes, oncles et grands-parents sont sur une application, elle va probablement perdre de son attrait pour un public plus jeune, car elle n’est plus exclusive, ce n’est plus là où se connecte uniquement votre groupe démographique, ce qui a un impact sur les tendances du contenu, l’engagement, etc. .

Cela a du sens et expliquerait pourquoi Snapchat, par exemple, a pu maintenir sa crédibilité. Pourtant, même ainsi, Facebook a montré à plusieurs reprises que, malgré ses efforts les plus désespérés pour suivre et rester à la table cool dans l’espace des médias sociaux, il ne l’a tout simplement pas.

Les lentilles AR de Snapchat sont toujours celles qui ouvrent la voie, bien que Facebook ait beaucoup plus de capacités techniques pour produire un contenu meilleur et plus attrayant à cet égard. TikTok ouvre la voie dans les tendances virales, avec Instagram s’accrochant à ses queues de manteau partout où il le peut, se battant bien derrière. Même Twitter suscite plus d’engagement culturel, avec le mot d’esprit des meilleurs tweets déclenchant leurs propres moments et tendances.

Malgré tout son sens des affaires et son ambition, Facebook n’a pas cet élément culturel. Il y a diverses raisons que vous pourriez indiquer pour cela, mais ce n’est tout simplement jamais là, jamais en tête de la charge. Même lorsqu’il essaie de créer un nouveau battage médiatique à travers des campagnes publicitaires comme celle-ci.

Donc, vous pourriez dire que je ne suis pas un fan, et je ne comprends pas vraiment la valeur de cette poussée spécifique. Mais Instagram dit que c’est « une célébration du bien qui peut provenir de la connexion avec les communautés et les intérêts sur Instagram ».

Cela incitera-t-il plus de gens à s’engager et plus de gens à télécharger l’application ? Je ne sais pas. On dirait que l’utilité est plus le sac de Facebook.

La campagne « Yours to Make » d’Instagram est lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui et sera lancée dans d’autres régions plus tard cette année.