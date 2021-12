Instagram lance une nouvelle série d’événements de magasinage en direct pour les vacances

Instagram a annoncé une nouvelle série de diffusions en direct d’achats de célébrités, alors qu’il continue d’élargir ses horizons de commerce électronique et, idéalement, de faire évoluer le comportement des utilisateurs dans l’application.

Comme expliqué par Instagram :

« Du 7 au 15 décembre, nous organisons une série d’événements de magasinage des Fêtes en direct sur Instagram avec Nia Sioux (@niasioux), Lisa Rinna (@lisarinna) et d’autres de vos favoris. Vous trouverez des offres exclusives et une sélection de cadeaux pour vous et vos proches. Connectez-vous sur l’onglet Boutique Instagram !

Comme vous pouvez le voir ici, les flux couvriront un éventail de sujets, notamment la mode, les recettes et les « cadeaux de moins de 30 $ ». D’autres célébrités et événements seront également annoncés alors qu’Instagram cherche à étendre ses diffusions d’achats en direct, dans le cadre de ses efforts plus larges pour augmenter l’activité de commerce électronique dans l’application.

Instagram a lancé une série similaire de flux d’achat en direct en septembre, sa première incursion dans des expériences d’achat en direct à plus grande échelle.

L’impulsion derrière cela est l’essor des achats en direct en Chine, où le commerce en direct représente déjà une industrie de 170 milliards de dollars, et qui augmente rapidement. Les applications sociales américaines cherchent maintenant à exploiter la même chose, avec TikTok, Pinterest, Facebook, YouTube et Twitter tentant également leur chance lors de diffusions d’achats en direct, et avec la société mère Meta cherchant à apporter plus d’opportunités commerciales dans son écosystème, avec un accent particulier sur la maximisation de son emprise dans les régions en développement, Instagram présente une opportunité clé sur ce front.

En effet, selon les propres recherches de Facebook, les consommateurs sont de plus en plus enclins à essayer les achats en direct, 89 % des personnes exprimant un intérêt pour l’option.

Et sur Instagram, où les gens se connectent déjà avec les marques et cherchent à se tenir au courant des dernières annonces, cela semble être la solution idéale, offrant l’attrait de célébrités populaires ainsi que l’avantage d’achat impulsif du streaming « acheter maintenant ».

Il sera intéressant de voir si cela se propage sur les marchés occidentaux et comment les utilisateurs d’Instagram apprécient cette option. Instagram développe toujours ses outils, mais cela pourrait devenir une considération beaucoup plus importante à mesure qu’il continue de faire évoluer ses outils d’achat en direct en 2022.

Un espace à surveiller pour toutes les marques de commerce électronique.