Instagram Live ajoute de nouvelles options pour couper et désactiver la vidéo

Après avoir annoncé Live Rooms en mars, Instagram ajoute maintenant deux nouvelles fonctionnalités à Instagram Live: les utilisateurs peuvent désormais couper le son de leurs microphones et même désactiver leur vidéo lorsqu’ils sont en direct.

Selon TechCrunch, il s’agit d’une autre tentative d’Instagram pour intensifier sa concurrence contre Clubhouse:

«Instagram explique que ces nouvelles fonctionnalités donneront aux hôtes plus de flexibilité lors de leurs expériences de diffusion en direct, car elles peuvent réduire la pression pour regarder ou sonner d’une certaine manière lors de la diffusion en direct. Bien que cela puisse être vrai, la réalité est que Facebook prend simplement une autre page du livre de jeu de Clubhouse en activant une expérience «vidéo off» qui encourage des conversations plus fortuites. »

Pour le moment, les hôtes ne pourront pas activer ou désactiver la vidéo ou couper le son des autres dans le flux en direct, mais Instagram s’efforce d’offrir davantage de ces types de capacités au diffuseur. Le premier aperçu de cette fonctionnalité a été vu dans un Instagram Live entre le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le directeur d’Instagram Adam Mosseri jeudi.

Instagram s’attaque également à TikTok avec une fonction «Remix» pour Reels, lancée le mois dernier. Dans quelques semaines, le réseau social a commencé à proposer trois options pour gérer les comptes similaires au lieu de simplement les supprimer.

Le propriétaire d’Instagram, Facebook, d’autre part, est plus sérieux dans sa concurrence avec Clubhouse et Twitter Spaces. Ce mois-ci, la société a annoncé trois produits axés sur l’audio: Soundbites, une sorte de produit audio de forme courte, intégrant des podcasts et des chansons dans la plate-forme avec un partenariat Spotify, et une nouvelle fonctionnalité Live Audio.

Envisagez-vous d’essayer ces nouvelles fonctionnalités sur Instagram Live? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

