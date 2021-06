Instagram mettra fin aux distinctions et permettra à tous les utilisateurs d’inclure des liens dans les histoires | La technologie

in

Les liens dans les histoires Instagram atteindraient tous les utilisateurs, comme l’a commenté le chef de produit du réseau social acheté par Facebook.

La possibilité d’inclure des liens dans les histoires Instagram n’est disponible que pour les comptes sélectionnés et c’est certainement inégal. Cela n’a pas beaucoup de sens que seules les personnes ayant un grand nombre d’abonnés puissent partager ou promouvoir des articles via des liens dans des histoires.

Jusqu’à présent, l’exigence d’avoir cette fonctionnalité est d’avoir un compte vérifié ou d’avoir plus de 10 000 abonnés, mais cela changera sous peu. Instagram envisage de proposer des liens à tout utilisateur, quels que soient ses abonnés ou sa vérification.

Bien sûr, ce ne serait pas comme le classique “Swipe up” ou slide up. La méthode pour proposer des liens à d’autres utilisateurs se ferait via un autocollant. Cet autocollant serait dans le menu classique des histoires Instagram, les utilisateurs devraient l’ajouter à leurs histoires et coller le lien qu’ils souhaitent voir apparaître à l’intérieur.

Les personnes qui voient l’histoire peuvent accéder à ce lien en cliquant sur l’autocollant, l’opération ne serait pas aussi gestuelle que l’action de glisser vers le haut. Mais au moins, il obtiendrait des comptes qui n’ont pas été vérifiés pour pouvoir émettre des liens vers leurs abonnés.

Cette nouvelle vient de la main du chef de produit Instagram, c’est donc plus que vrai. Bien que cela soit fait à titre de test, pour vérifier le type d’utilisation que les gens font de la possibilité d’ajouter des liens vers leurs histoires. Ils ont également fait remarquer que si les tests se déroulent comme prévu, il est fort probable que cet autocollant remplacera le “Swipe up”.

Pour le moment, seuls certains utilisateurs disposent de cette nouvelle fonctionnalité, elle n’a pas encore atteint le grand public. Il est possible qu’à l’avenir, il atteigne plus d’utilisateurs, mais pour vérifier si vous avez eu de la chance, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir la section histoires et de chercher un autocollant qui dit “Lien”.