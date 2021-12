Instagram n’abandonnera toujours pas Instagram for Kids lors de l’audience du Congrès avec le PDG Adam Mosseri

À la suite de fuites internes dommageables qui ont montré qu’Instagram pouvait avoir un impact négatif sur la santé mentale des adolescents, Instagram a déclaré qu’il mettrait fin à son projet de créer une version de son application pour les enfants. Mais mercredi, la société a révélé qu’elle n’excluait pas de faire un « Instagram pour les enfants » un jour.

Lors d’une audience au Sénat sur l’impact d’Instagram sur les enfants et les adolescents mercredi, lorsque le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) a demandé au PDG d’Instagram Adam Mosseri s’il s’engagerait à arrêter définitivement le développement d’Instagram for Kids, Mosseri a répondu :

Ce que je peux vous engager aujourd’hui, c’est qu’aucun enfant âgé de 10 à 12 ans – si jamais nous parvenons à créer Instagram pour les 10 à 12 ans – n’y aura accès sans le consentement explicite des parents.

En d’autres termes, Mosseri disait qu’Instagram pourrait toujours créer un produit pour les enfants, malgré des mois d’indignation publique intense et de pression politique pour abandonner ces plans.

L’échange révèle une conclusion plus profonde de l’audience : Instagram – et sa société mère Meta (anciennement Facebook) – ne semblent pas croire que leur produit est suffisamment nocif pour les enfants et les adolescents pour qu’il nécessite un changement radical.

C’est malgré les recherches internes de l’entreprise divulguées par la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen, qui ont montré qu’une adolescente sur trois qui se sentait mal dans son corps a déclaré qu’Instagram les faisait se sentir pire. La recherche a également montré que 13% des utilisateurs adolescents britanniques et 6% des utilisateurs adolescents américains qui avaient des pensées suicidaires attribuaient le désir de se suicider à Instagram.

Alors que Mosseri a adopté un ton réfléchi et sérieux lors de l’audience en discutant de sujets tels que le suicide chez les adolescents, il a minimisé les propres recherches de son entreprise qui ont montré qu’Instagram peut contribuer à la dépression chez les adolescents et a nié qu’Instagram crée une dépendance.

Ses réponses semblaient peu rassurer le groupe remarquablement bipartite de législateurs américains présents à l’audience, qui disent croire qu’Instagram nuit à la santé mentale des adolescents. Ces législateurs se disent déterminés à adopter une législation qui pourrait forcer Facebook et d’autres entreprises technologiques à modifier leurs activités pour mieux protéger les enfants.

L’impact d’Instagram sur la santé mentale des adolescents est devenu un paratonnerre dans les conversations plus larges sur la réglementation des médias sociaux, à un moment où une proportion croissante du public américain se méfie de plus en plus des grandes entreprises technologiques.

Mais Facebook et Instagram continuent de minimiser ce préjudice.

Lorsque Blumenthal a demandé à Mosseri s’il soutenait la législation interdisant les applications de médias sociaux conçues pour créer une dépendance pour certains utilisateurs, Mosseri a répondu : « Sénateur, respectueusement, je ne pense pas que la recherche suggère que nos produits créent une dépendance. La recherche montre en fait que sur 11 des 12 problèmes difficiles auxquels les adolescents sont confrontés, les adolescents en difficulté ont déclaré qu’Instagram aide plus qu’il ne nuit.

« Nous pouvons débattre de la signification du mot » accro « , mais le fait est que les adolescents qui se rendent sur la plate-forme trouvent qu’il est difficile et peut-être parfois impossible de s’arrêter », a déclaré Blumenthal.

Un autre moment illustratif de l’audience de deux heures et demie a été un échange entre Mosseri et le sénateur Ted Cruz (R-TX). Alors que Cruz a utilisé les audiences précédentes sur les médias sociaux pour promouvoir des préoccupations partisanes concernant une censure conservatrice présumée, cette fois, le législateur est resté concentré sur la question de la santé mentale des enfants.

Lorsque Cruz a fait pression sur Mosseri au sujet de la recherche interne sur les dommages causés par Instagram aux adolescents ayant des problèmes d’image corporelle et des pensées suicidaires, Mosseri a de nouveau fait valoir que dans l’ensemble, Instagram rendait la vie des adolescents meilleure.

« Si nous voulons avoir une conversation sur la recherche, je pense que nous devons être clairs sur ce qu’elle dit réellement. Cela a en fait montré qu’une fille sur trois qui souffre de problèmes d’image corporelle trouve qu’Instagram aggrave les choses, et cela vient d’une diapositive avec 23 autres statistiques où davantage d’adolescentes ont trouvé qu’Instagram améliore les choses », a déclaré Mosseri.

Dans un échange ultérieur, Mosseri a déclaré que les plateformes de médias sociaux comme Instagram ont « aidé des mouvements importants comme la positivité corporelle à s’épanouir. … Cela a contribué à diversifier les définitions de la beauté, et c’est quelque chose que nous pensons être incroyablement important.

Ces défenses ne semblaient pas adoucir les positions des législateurs.

« Je suis une maman ; Je suis grand-mère. … J’ai un petit-fils de 12 et 13 ans. Je parle aux parents tout le temps », a déclaré la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) lors d’une conférence de presse après l’audience. « Et nous savons que [in] le grand nombre d’histoires que nous entendons, tant de parents ont mentionné l’impact négatif »des médias sociaux.

Blackburn a qualifié l’affirmation de Mosseri selon laquelle Instagram fait plus de bien que de mal aux utilisateurs adolescents d’« étonnante » et a déclaré que « semblait vraiment éloigné de la situation ».

Tout cela montre clairement que Facebook a perdu une confiance significative avec les législateurs. Quelle que soit la bonne volonté de l’entreprise à Capitol Hill il y a dix ans, lorsque Facebook en était encore à ses balbutiements et considéré par beaucoup comme un bien social universel, elle a été considérablement diminuée après des années de controverse sur les luttes de l’entreprise contre la vie privée, les discours de haine, et d’autres contenus préjudiciables sur ses plateformes.

« Big Tech adore utiliser des phrases grandioses et éloquentes pour rassembler les gens, mais la simple réalité et pourquoi tant d’Américains se méfient de Big Tech est la suivante : vous gagnez de l’argent », a déclaré Cruz.

Il est encore trop tôt pour dire si le Congrès adoptera une loi pour forcer Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux à modifier fondamentalement leurs activités afin de mieux protéger les adolescents et les autres utilisateurs. À l’heure actuelle, plusieurs projets de loi visent à créer des lois plus strictes sur la confidentialité, à imposer des sanctions à Facebook s’il laisse apparaître un contenu préjudiciable et à obliger Facebook à partager davantage de données avec des chercheurs externes pour évaluer les méfaits de ses produits. Jusqu’à présent, aucun de ces projets de loi n’a été adopté ou n’est même sur le point de l’être.

Mais cette audience a réaffirmé à quel point les démocrates et les républicains sont de plus en plus proches du fait que quelque chose doit être fait sur la façon dont les médias sociaux peuvent nuire aux adolescents.

Jim Steyer, fondateur et PDG et fondateur de l’association à but non lucratif Common Sense Media, qui promeut une technologie et des médias sûrs pour les enfants et les familles, a longtemps plaidé pour que le Congrès adopte une législation qui protégerait mieux les enfants sur la plate-forme en protégeant leur vie privée et d’autres mesures. . Il a déclaré que même si le Congrès n’a pas agi assez rapidement, il pense que l’audience de mercredi est un signe que l’élan se construit pour une véritable législation.

« Nous avons vu ce film beaucoup trop de fois auparavant en ce qui concerne Facebook et Instagram – et il est temps que le Congrès agisse sur une base bipartite, point final », a-t-il déclaré. « Mais je pense que ça va arriver maintenant. »