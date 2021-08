Instagram ne fonctionne pas ? Voici quelques choses que vous pouvez essayer de résoudre

Table des matières

01Vérifiez si Instagram est en panne02Vérifiez si Instagram est en panne03Mettez à jour l’application04Vérifiez votre connexion05Redémarrez votre téléphone06Réinstallez l’application07Vérifiez les problèmes connus

Mise à jour, 2 août 2021 (16 h 57 HE) : Selon Down Detector, Instagram ne fonctionne pas pour beaucoup de gens dans le monde. Ci-dessous, nous avons quelques étapes que vous pouvez suivre pour voir si vous pouvez le réparer sur votre appareil. Cependant, il est possible qu’une panne vous empêche, ainsi que d’autres, d’accéder au réseau social.

Article original: Instagram est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, mais quand cela ne fonctionne pas, cela peut être une expérience frustrante. Les serveurs sont généralement fiables, mais pour les événements malheureux où Instagram ne fonctionne pas, nous avons dressé une liste de moyens de le réparer. Suivez le guide de dépannage ci-dessous pour résoudre les problèmes Instagram que vous pourriez rencontrer.

Vérifiez si Instagram est en panne

Si Instagram ne fonctionne pas pour vous, il se peut que cela ne fonctionne pour personne. Avant de prendre des mesures plus drastiques, vérifiez si les serveurs d’Instagram sont en panne ou non.

Il existe un certain nombre de sites Web qui vous permettent de le faire, mais celui que nous recommandons est Down Detector. Il collecte essentiellement des informations à partir de plateformes de médias sociaux telles que Twitter et les combine avec des rapports d’utilisateurs sur sa propre plateforme. Lorsque vous consultez la page Instagram de Down Detector, l’un des trois messages suivants s’affiche :

Aucun problème sur Instagram Problèmes possibles sur Instagram Problèmes sur Instagram

Vous pouvez également signaler tout problème que vous rencontrez pour informer les autres utilisateurs de tout problème. S’il s’avère qu’Instagram est en panne, vous ne pouvez rien faire d’autre qu’attendre. Si ce n’est pas le cas, continuez à descendre dans la liste.

Redémarrez l’application Instagram

Si les serveurs d’Instagram fonctionnent bien et que cela ne fonctionne toujours pas pour vous, essayez de fermer l’application et de la rouvrir. Sur Android Pie et au-dessus, c’est facile et ne prend que quelques secondes. Les étapes exactes peuvent différer légèrement selon le smartphone que vous utilisez, mais pour la plupart, il convient généralement de suivre les étapes ci-dessous.

Comment fermer et redémarrer Instagram (Android)

Appuyez sur le carré en bas à droite. Glisser Instagram pour le fermer. Rouvrir Instagram.

Les étapes sur iOS sont très similaires. La principale différence est la dépendance d’Apple aux gestes de balayage, mais si vous utilisez déjà un iPhone, vous devriez être quelque peu familiarisé avec leur fonctionnement.

Comment fermer et redémarrer Instagram (iPhone)

Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran et maintenez. Glisser Instagram pour le fermer. Rouvrir Instagram.

Le redémarrage de l’application peut être une solution rapide, mais si le problème est plus grave, des étapes supplémentaires seront nécessaires.

La fermeture et la réouverture d’Instagram résoudront la plupart des problèmes, mais s’il ne vérifie pas si vous utilisez la version la plus récente de l’application. Les nouvelles versions contiennent souvent des correctifs de bogues en plus de nouvelles fonctionnalités. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les mises à jour Instagram sur Android ou iOS.

Comment mettre à jour Instagram (Android)

Ouvrez le Google Play Store. Ouvrez le menu en appuyant sur le icône de hamburger en haut à gauche. Robinet Mes applications et jeux. Robinet Mettre à jour à côté d’Instagram, si disponible.

Comment mettre à jour Instagram (iPhone)

Ouvrez le Magasin d’applications. Appuyez sur le Onglet Aujourd’hui. Appuyez sur votre icône de profil en haut de l’écran. Faites défiler vers le bas et recherchez les mises à jour, ou appuyez sur Tout mettre à jour.

Vérifiez votre connexion

Si votre flux Instagram ne se charge pas ou si vous ne pouvez pas télécharger de photos, cela peut être dû à votre connexion Internet. Si vous utilisez une connexion Wi-Fi, il y a plusieurs choses à faire lorsque cela se produit, et n’importe laquelle d’entre elles peut résoudre le problème. Essayez chacun des éléments de la liste ci-dessous.

Désactivez les données et passez au Wi-Fi. Rapprochez-vous de votre routeur. Réinitialisez le routeur, même si votre connexion Internet fonctionne sur d’autres appareils.

Lorsqu’aucun des correctifs ci-dessus ne fonctionne, essayez de désactiver complètement le Wi-Fi et voyez si Instagram commence à fonctionner avec uniquement des données. Si c’est le cas, il est temps d’acheter un nouveau routeur, mais si ce n’est pas le cas, passez au prochain correctif potentiel.

Redémarrez votre téléphone

Comme de nombreux problèmes techniques, la solution la plus simple et la plus efficace consiste à redémarrer l’appareil. Lorsqu’Instagram ne fonctionne pas, la même logique s’applique.

Réinitialisez votre appareil et il peut résoudre instantanément vos problèmes Instagram. Maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé et appuyez sur redémarrer. Si cela ne fonctionne pas, passez à l’élément suivant de la liste.

Désinstallez et réinstallez l’application Instagram

Parfois, un bogue peut apparaître lors de l’installation ou de la mise à jour d’Instagram, ce qui l’empêche de fonctionner. La seule façon d’y remédier est de désinstaller et de réinstaller l’application. Cette «option nucléaire» prend le plus de temps et peut vous obliger à ressaisir vos informations d’identification, mais il est pratiquement garanti qu’Instagram fonctionne à nouveau.

Le processus est assez rapide sur les appareils Android et iOS. Commençons par les étapes sur Android :

Comment désinstaller Instagram (Android)

Ouvert Paramètres. Robinet Applications et notifications. Rechercher et sélectionner Instagram. Robinet Désinstaller.

À partir de là, recherchez Instagram dans le Google Play Store et réinstallez-le. Il installera automatiquement la dernière version, mais vous devrez peut-être ressaisir vos informations de connexion. Sur iOS, le processus est encore plus simple :

Comment désinstaller Instagram (iPhone)

Appuyez et maintenez le icône de l’application. Appuyez sur le icône moins (supprimer l’application). Choisir Supprimer l’application, ensuite confirmer.

Comme ci-dessus, rouvrez l’App Store et réinstallez Instagram. Il installera automatiquement la dernière version avec toutes les mises à jour.

Consultez la liste des problèmes connus

Si vous avez tout essayé sur la liste et qu’Instagram ne fonctionne toujours pas, il peut s’agir d’un problème ou d’un bogue légitime dans l’application. Vous pouvez les suivre sur la liste des problèmes connus d’Instagram.

Les problèmes connus peuvent avoir une solution temporaire, alors assurez-vous de consulter le lien ci-dessus pour les dernières. À défaut, il vous suffira peut-être d’attendre qu’Instagram soit de nouveau en ligne avec un correctif pour partager vos photos et retrouver vos amis !

C’est tout pour notre liste de moyens de réparer Instagram lorsqu’il cesse de fonctionner. Avons-nous manqué des correctifs potentiels? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous les ajouterons à la liste !

