Instagram offre des informations pour les bobines, en direct – WWD

Instagram mettra à disposition de nouvelles informations pour les vidéos courtes de Reels et sa fonction de diffusion en direct Live, a annoncé la société lundi.

«Sur la base des commentaires des créateurs et des entreprises, nous lançons aujourd’hui des insights pour Reels et Live», a expliqué la société appartenant à Facebook sur son blog. «Nous avons été inspirés par la manière dont notre communauté a adopté ces formats de contenu et voulons nous assurer que les créateurs et les entreprises peuvent comprendre les performances de leur contenu.»

Selon la société, les mesures couvrent les comptes atteints, les commentaires et les partages, avec des informations sur Reels comprenant le nombre de lectures, de likes et de sauvegardes, tandis que l’outil Live ajoute un pic de vues simultanées. Les entreprises auront également une meilleure idée de la performance de leurs vidéos au fil du temps.

Les chiffres figureront dans Account Insights, parallèlement à une autre fonctionnalité offrant des informations détaillées sur la portée: «Nous savons qu’il est important de mieux comprendre la façon dont le contenu est distribué, nous avons donc créé de nouvelles ventilations qui assurent la transparence des types de comptes que vous utilisez. et quels formats de contenu sont les plus efficaces pour atteindre l’audience », a ajouté Instagram.

Pour les entreprises qui souhaitent des données qui remontent plus loin, les délais prédéfinis s’étendent également au-delà des sept et 30 jours précédents, et Account Insights – auparavant disponible sur mobile uniquement – prendra bientôt en charge l’accès au bureau.

Les mises à jour seront disponibles «au cours des prochains mois».

Dans l’ensemble, les changements visent à faire valoir que les vidéos d’Insta peuvent être des outils utiles et axés sur les données pour les entreprises, pas seulement des fonctionnalités amusantes ou des rivaux flash-in-the-pan pour repousser les goûts de TikTok ou YouTube. Et cela contribue au récit principal de la société mère qui consiste à servir les petites boutiques et les créateurs indépendants.

Donc, s’il semble qu’Instagram fait un effort concerté pour faire passer ses vidéos de vols sophistiqués à de vrais outils commerciaux, c’est parce que c’est le cas.

Mais cela peut être un cas difficile à faire car on ne sait pas quelle est la traction pour Reels and Live en ce moment. Instagram a refusé de partager les chiffres actuels en réponse à une demande de WWD, mais a plutôt indiqué les chiffres de 2020 – qui n’étaient pas spécifiquement pour Reels et Live, mais pour Facebook et Instagram Live. Ils ont attiré plus de 800 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, en avril 2020, et les vues d’Instagram Live ont augmenté de plus de 70% aux États-Unis en mars 2020, alors que les verrouillages ont commencé.

Cependant, les restrictions sanitaires sont en train de disparaître. Bien que cela va sûrement inaugurer un flot de vidéos à grignoter en temps réel pour les Reels et les diffusions en direct, “comme vous le voyez” – puisque les créateurs pourront organiser des événements ou tout simplement se déplacer – cela pourrait aussi signifie autre chose: un public moins captif.