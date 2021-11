Instagram offre jusqu’à 30 000 euros aux influenceurs pour publier des Reels | La technologie

Instagram paie les créateurs pour qu’ils publient des bobines avec des bonus directs. Depuis le lancement du programme cet été, Instagram a progressivement étendu les incitations à davantage de créateurs.

Instagram a beaucoup misé sur la rétention des talents sur sa plate-forme et a amélioré la compensation financière qu’elle offre à ses créateurs avec une série de bonus, dans le but de les amener à publier plus de bobines.

Pour le mois de novembre, Instagram offre à certains créateurs un bonus maximum de 35 000 $ (environ 30 000 euros) si les bobines des créateurs cumulent environ 58 millions de vues en un mois, selon la documentation consultée par Business Insider.

Les bonus Reels ont été lancés en juillet après que Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook (maintenant Meta) investirait 1 milliard de dollars dans ses créateurs jusqu’en 2022.

L’annonce était accompagnée de la présentation d’un « Bonus d’été des bobines », le premier moyen pour les créateurs d’être payés directement depuis Instagram pour la publication de vidéos courtes.

Les bonus varient et Instagram n’a pas expliqué comment la formule est calculée. En fait, la différence entre les bonus maximum offerts aux créateurs peut être assez importante.

Par exemple, 2 créateurs de mèmes se sont vu offrir un bonus maximum différent, avec une différence de 3000 $ (2 500 €).

Travis Hawley s’est récemment vu offrir un bonus maximum de 5 500 $ pour 9,82 millions de « pièces bonus » (également appelées vues), tandis qu’un autre créateur, Jackson Weimer, s’est vu offrir un maximum de 8 500 $ pour 9, 28 millions de vues au cours de la même période.

« Nous testons de nouvelles façons de payer les créateurs, il peut donc y avoir des fluctuations au début », a déclaré un porte-parole de Meta à Business Insider.

« Le but ici est d’aider le plus de créateurs émergents possible à gagner, et sur le long terme », a déclaré le porte-parole. « En général, nous travaillons à bonus personnalisés, où le montant des bonus et le nombre de jeux permettent au créateur de gagner de manière significative d’une manière réalisable et transparente. «

Cependant, les créateurs n’ont pas besoin d’atteindre le seuil maximal de bonus (ou de vues) pour être payés. Au fur et à mesure que les créateurs éligibles continueront de publier des bobines et d’atteindre des jalons, ils pourront gagner de l’argent et être payés.

« Dans le bonus Reels Play, les premières vues que les créateurs reçoivent conduiront à des gains plus élevés, car tout le monde devrait avoir le potentiel de gagner, même s’il débute tout juste », précise le porte-parole.

Ci-dessous, vous pouvez voir une chronologie qui précise combien d’argent Instagram a offert à différents créateurs comme bonus maximum depuis juillet 2021, selon les documents auxquels il a eu accès. Interne du milieu des affaires:

Juillet : 500 $ pour 200 000 vues (400 euros). Octobre : 800 $ pour 1,77 million de vues (690 euros). Novembre : 1 000 dollars pour 1,74 million de vues (860 euros). Novembre : 5 500 $ pour 9,82 millions de vues (4 700 euros). Novembre : 8 500 $ pour 9,28 millions de vues (7 350 euros). Novembre : 35 000 $ pour 58,31 millions de visites (30 400 euros).

Qui reçoit ces bonus ?

Les créateurs qui se sont vu offrir ces bonus vont des influenceurs lifestyle aux comptes mèmes, certains avec des centaines de milliers d’abonnés et d’autres avec beaucoup moins, comme les « micro » influenceurs comme Maddy Corbin (qui compte 51 000 abonnés. Sur Instagram).

Instagram a offert à Corbin un maximum de 1 000 dollars (environ 860 euros) s’il cumulait 1,74 million de vues sur ses bobines avant le 5 novembre, selon la documentation fournie par Corbin.

Jera Foster-Fell, créatrice de contenu lifestyle et coach en motivation avec 181 000 abonnés sur Instagram et plus de 1,3 million sur TikTok, a reçu une notification sur son Instagram qu’elle était éligible à un bonus Reels avec un maximum de 8 500 $ (7 300 euros) la semaine dernière, précise-t-il.

« Mes bobines sont assez performantes », a déclaré Foster-Fell à Business Insider. « Quand j’ai vu que je devais atteindre un collectif de 9,28 millions de vues en environ 30 jours … Ma première réaction a été du genre, je ne vais pas faire ça. »

Mais le bonus « m’incite définitivement à essayer », ajoute-t-il.

Ensuite, il y a Sam et Cori Werrell, qui comptent 283 000 abonnés sur Instagram (et plus de 310 000 sur TikTok). Le couple a récemment été informé qu’il pouvait gagner un maximum de 35 000 $ (30.400 euros environ) en accumulant quelques 58 millions de vues sur Instagram, selon la documentation consultée par Business Insider.

Deux autres créateurs ont déclaré qu’on leur avait également offert un bonus maximum de 35 000 $ sur un TikTok que Foster-Fell avait publié à propos du programme de bonus Instagram.

« Je pense que les plateformes se battent pour les créateurs et elles se battent pour le contenu, même s’il y a plus de créateurs et plus de contenu que jamais en ce moment », partage Sam Werrell.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Lucas Gª Alcalde.