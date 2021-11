Instagram partage 3 conseils pour vous aider à développer votre audience [Infographic]

Cherchez-vous des moyens de maximiser vos efforts sur Instagram en cette période des fêtes ?

Instagram a fourni quelques conseils rapides pour aider, via Lolly Hu, le fondateur de la marque de papeterie « Oh Lolly Day » qui a construit un large public engagé dans l’application.

Les conseils de Hu se concentrent sur le renforcement de la communauté et la facilitation de l’engagement – parce que les utilisateurs des médias sociaux ne veulent pas seulement trouver de nouvelles choses, ils veulent également apporter leurs réflexions et leurs opinions, et idéalement, faire partie d’une communauté plus large de personnes partageant les mêmes idées, ou au moins des personnes ayant les mêmes intérêts.

Les pointeurs ici sont simples et relativement faciles à mettre en œuvre – et ils pourraient bien aider à stimuler l’engagement et la croissance de votre entreprise. Vous pouvez consulter la publication originale d’Instagram ici.