Instagram payant les créateurs jusqu’à 10 000 $ à publier sur des bobines

Instagram paie aux créateurs jusqu’à 10 000 $ pour publier des bobines – alors que TikTok dépasse la barre du milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Instagram n’est pas non plus la seule plate-forme de médias sociaux qui espère inciter les utilisateurs à publier des vidéos courtes. YouTube Shorts, Snapchat Spotlight et Instagram Reels ont tous un type de programme d’incubateur de créateurs. YouTube Shorts a créé un fonds de création de 100 millions de dollars pour encourager les créateurs. Snapchat offre des prix en espèces pour les nouvelles vidéos et Instagram a lancé son programme de bonus mensuel Reels Play.

Mais le nouveau programme de bonus Instagram Reels n’est pas sans problèmes.

Les créateurs disent qu’il n’y a aucune transparence sur le montant que vous serez payé. Le programme a même connu un problème que TechCrunch a signalé à certains créateurs qu’ils n’étaient pas éligibles au paiement après avoir été acceptés. Une utilisatrice d’Instagram avec environ 52 000 abonnés dit qu’on lui a offert jusqu’à 1 000 $ pour ses bobines. Mais d’autres créateurs se sont vu proposer des offres différentes.

« J’ai vu des gens qui avaient plus d’adeptes que moi, et ils ne pouvaient gagner que 600 $ », a déclaré Maddy Corbin à TechCrunch à propos du programme de bonus. Mais certains créateurs se sont vu offrir 8 500 $ pour avoir obtenu près de 10 millions de vues de leurs bobines en un mois.

« Nous continuons de tester les paiements au fur et à mesure que nous déployons plus de créateurs et nous nous attendons à ce qu’ils fluctuent pendant que nous commençons encore », a déclaré un porte-parole d’Instagram. « Nous avons conçu des bonus pour aider autant de créateurs que possible d’une manière réalisable et générer des revenus significatifs. Notre objectif est que les bonus deviennent plus personnalisés au fil du temps.

Instagram a également lancé le programme de bonus Reels Surprise. Ce programme récompensera 150 créateurs américains jusqu’à 10 000 $ pour leurs bobines. Pour être éligibles, cependant, les créateurs ne peuvent pas avoir déjà reçu un paiement bonus d’Instagram.

D’autres créateurs rapportent qu’après avoir eu accès au programme de bonus, leurs revenus ont chuté de façon spectaculaire. « Les trois premiers jours [after joining], je gagnais probablement environ 40 $ par jour », a déclaré Corbin à TechCrunch. «Il s’est littéralement écrasé après la première semaine et est descendu à des cents et des dollars par jour. C’est intéressant parce que je n’ai vraiment pas beaucoup changé la façon dont je diffuse mon contenu.

Comment les créateurs Instagram deviennent-ils éligibles au programme de bonus ?

Instagram indique que les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans et respecter les politiques de monétisation des partenaires de la plateforme pour être éligibles pour rejoindre le programme. Mais ces politiques sont assez vagues. Il répertorie une « base de suiveurs suffisante » comme une exigence, mais ne met pas de quantité sur ce qualificatif. TechCrunch rapporte que les personnes à qui il a parlé dans le programme des créateurs avaient des adeptes allant de 800 à 59 000.