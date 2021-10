Instagram permet déjà à tout le monde de mettre des autocollants avec des liens dans leurs histoires

Il y a quelques mois, Instagram a annoncé en Espagne et à l’international qu’il modifiait le format des liens dans ses stories. Ils sont passés du fameux geste de balayage vers le haut à autocollants ou autocollants. Cependant, cette fonction était limitée à certains types d’utilisateurs. Pas maintenant.

Les liens avec des autocollants dans les histoires Instagram sont maintenant disponibles pour tout le monde. Comme annoncé par Instagram lui-même, la fonction est ouverte à tous les utilisateurs, quel que soit l’état de leurs comptes ou le nombre de followers qu’ils ont. De cette façon, nous pouvons mettre des autocollants avec les liens que nous voulons.

Cette nouveauté a été annoncée en juin, et ce n’est qu’à ce jour que les histoires dans ce format n’ont pas atteint tout le monde, car certaines exigences devaient être remplies lors du «collage» de ces autocollants sur lesdites histoires.

Des histoires avec des liens pour tout le monde

Lien autocollants sur Instagram Instagram Omicrono

De cette façon, vous dites au revoir complètement au geste de balayer sur les histoires Instagram pour ouvrir des liens. Et c’est que ce mouvement a généré des problèmes avec d’autres gestes, car par exemple si les histoires incluaient ce genre de liens, les utilisateurs ne pourraient pas répondre par des réactions à ces histoires.

Les liens avec des autocollants sont très faciles à appliquer. Nous devons simplement créer une histoire, appuyer sur l’autocollant « Lien » et coller la page Web que nous voulons. C’est-à-dire qu’il fonctionne comme n’importe quel autre autocollant sur le réseau social, exactement de la même manière.

Avec précautions

À ce jour, ces liens n’ont été approuvés que pour les comptes vérifiés ou les comptes avec plus de 10 000 abonnés. Cela a été fait pour éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation abusive par d’autres utilisateurs de ces types de liens. Et bien qu’ils soient désormais ouverts à tous, Instagram mettra en place des mesures pour empêcher précisément cela.

Instagram lui-même admet que tout utilisateur peut grandement bénéficier de ces liens et s’assure de surveiller les utilisations de ces liens. Pour ce faire, il détectera lorsqu’un utilisateur partage de fausses informations, incitation à la haine ou spam dans ces liens et retirera l’accès aux liens en général.

De nombreux utilisateurs ont demandé à Instagram d’autoriser également l’implantation de liens sous forme d’autocollants dans les publications de la chronologie principale et d’autres parties de l’application. Cela n’arrivera pas, car Instagram a clairement indiqué dès le premier instant que les autocollants seraient limités aux histoires, et rien d’autre.

