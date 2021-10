Instagram permet désormais à tout le monde de publier depuis le bureau et plus encore

Instagram a annoncé aujourd’hui qu’il déployait la possibilité pour les gens de publier des photos et des vidéos à l’aide de son navigateur Web de bureau.

Il y a quelques mois, Instagram a commencé à tester la possibilité de publier depuis le bureau, mais cela était limité à des utilisateurs sélectionnés. Désormais, comme l’a rapporté TechCrunch, tout le monde pourra publier via l’application de bureau à partir du 21 octobre. Non seulement cela, mais la société a également annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités lancées cette semaine.

Par exemple, à partir d’aujourd’hui, il existe une nouvelle fonctionnalité « Collaborations », qui est actuellement décrite comme un « test » qui « permettra aux gens de co-créer à la fois des publications sur le fil et des bobines ». TechCrunch explique que pour ce faire, « les utilisateurs peuvent inviter un autre compte à être collaborateur à partir de l’écran de marquage sur Instagram ».

Instagram commencera également à tester un moyen de créer des collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif. La fonctionnalité vous permet de démarrer une collecte de fonds directement à partir du bouton plus. Là, vous pourrez sélectionner une organisation à but non lucratif et ajouter la collecte de fonds à votre publication dans le fil.

Pour Reels, il y a quelques ajouts pour améliorer l’expérience avec la musique :

Jeudi, Instagram présentera deux nouveaux effets appelés Superbeat et Dynamic Lyrics, qui aideront les créateurs qui éditent et jouent en utilisant de la musique sur Reels. Superbeat appliquera intelligemment des effets spéciaux à la musique au rythme de la chanson de l’utilisateur tandis que Dynamic Lyrics affichera des paroles en 3D qui suivront le « groove » de la chanson, explique Instagram.

Comment publier sur Instagram sur Mac et PC

Clique le nouveau + icône dans le coin supérieur droit pour commencer (à côté de l’icône Messenger) Suivez les invites pour télécharger vos photos ou vidéos (glisser-déposer ou « Sélectionner depuis l’ordinateur ») Choisissez votre taille/format Choisissez votre filtre et/ou modifiez (onglet sur en haut) Ajoutez votre légende/emplacement, et plus encore Choisissez Partager

Que pensez-vous de toutes ces fonctionnalités ? Envisagez-vous de les utiliser ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

