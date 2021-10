Instagram permettra aux utilisateurs de télécharger des photos et des vidéos via le bureau à partir de cette semaine

Cela a été long, mais finalement, Instagram a annoncé qu’il ajouterait des fonctionnalités de publication d’images et de vidéos à partir de la version de bureau de la plate-forme à partir du 21 octobre, offrant un moyen plus centralisé aux gestionnaires de médias sociaux de maintenir leur présence IG.

Le processus, qui facilitera la publication de photos et de vidéos de moins d’une minute, n’inclura pas les téléchargements d’histoires ou de bobines à ce stade. Mais cela permettra aux gestionnaires de médias sociaux de rester un peu plus facilement dans leurs différentes applications et publications, en fournissant un moyen de télécharger du contenu pour chaque plate-forme à partir d’un seul endroit – vous n’aurez donc pas à enregistrer des images de différentes manières. pour ensuite télécharger depuis votre téléphone, etc.

Instagram teste la publication sur ordinateur depuis un certain temps, avec un premier test public des téléchargements sur ordinateur lancé en juin.

En tant que tels, les utilisateurs sélectionnés ont accès à l’option depuis quelques mois, mais maintenant, tous les utilisateurs, dans le monde, y auront accès, ajoutant une autre considération à votre processus.

Bien sûr, comme divers membres de la communauté SMT l’ont souligné en réponse à nos précédents rapports sur cette fonctionnalité, vous pouvez déjà télécharger des publications Instagram depuis le bureau, en utilisant le sélecteur de périphérique en mode Inspecteur sur le site Web. Si vous passez à une vue mobile du site Web Instagram.com, vous pouvez réellement utiliser les fonctions mobiles sur le bureau, il existe donc des moyens de le faire depuis un certain temps.

Mais cela améliorera le processus, en faisant un système officiel plus intégré, ce qui, encore une fois, pourrait être un grand coup de pouce pour les gestionnaires de médias sociaux qui cherchent à rationaliser leur flux de travail et à publier plus facilement des graphiques et des visuels modifiés créés dans d’autres applications.

Instagram a développé ses fonctionnalités de bureau étendues au fil du temps. L’année dernière, il a ajouté la capacité de visualiser des flux en direct à partir de la version de bureau de l’application, tout en améliorant également l’expérience de visualisation des histoires sur PC.

Fournir plus de moyens d’accéder à l’expérience Instagram permettra à plus de personnes d’utiliser la plate-forme, en plus des avantages pour les gestionnaires de médias sociaux – mais je suppose que la plupart des demandes pour cette mise à jour, en particulier, sont venues de professionnels des médias sociaux cherchant à améliorer leur processus.

Ce qu’ils peuvent maintenant. Les options de téléchargement mises à jour sur Instagram.com seront disponibles à partir de cette semaine.