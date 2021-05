Instagram permettra bientôt aux utilisateurs de publier depuis son site Web car il continue d’ignorer l’iPad

Les utilisateurs d’Instagram peuvent déjà y accéder depuis un ordinateur ou même un iPad via le site Web de bureau, mais il n’y a pas d’option pour télécharger des photos, des vidéos ou même des histoires. Cependant, cela devrait bientôt changer, car la société travaille actuellement sur une mise à jour de son site Web qui permettra aux utilisateurs de créer des publications à partir de là.

Comme l’a révélé le développeur et analyste d’applications Alessandro Paluzzi, la mise à jour amène le créateur de l’article à la version Web d’Instagram – qui n’était auparavant disponible que sur le site Web mobile d’Instagram en plus de l’application officielle.

Paluzzi a réussi à activer la nouvelle option sur son profil via des méthodes non divulguées, et il a partagé quelques images sur Twitter de la façon dont le créateur de publication d’Instagram fonctionnera sur le Web. L’interface a été peaufinée avec un aperçu du contenu à côté des options de publication. Les utilisateurs trouveront également des options pour recadrer l’image, appliquer des filtres (les mêmes que dans l’application) et définir une description.

Bien que le développeur n’ait pas mentionné quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tout le monde, c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’iPad. Bien que vous puissiez installer l’application Instagram sur l’iPad, elle ne fonctionne que comme une application iPhone sans profiter de tout l’écran.

Malheureusement, le PDG d’Instagram a déclaré l’année dernière qu’une version iPad de l’application n’était pas dans les plans de l’entreprise, mais le fait de pouvoir créer des publications à partir du site Web de bureau rend les choses moins mauvaises, au moins. Cependant, la publication d’histoires via la version Web devrait prendre un peu plus de temps pour devenir réalité.

L’application Instagram vous manque-t-elle sur l’iPad? Cette nouvelle option pour créer des publications sur le Web résoudrait-elle votre problème? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

