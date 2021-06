Instagram permettra bientôt aux utilisateurs de publier du contenu depuis le bureau

in

Instagram testait une nouvelle fonctionnalité pour le navigateur Web. (Image REUTERS)

Bientôt, les créateurs de contenu Instagram pourront créer des publications à l’aide du navigateur Web sur un ordinateur de bureau. La plate-forme de médias sociaux dirigée par Facebook a été trouvée en train de tester la fonctionnalité pour de bon par le consultant en médias sociaux Matt Navarra, qui a capturé quelques captures d’écran démontrant sa fonctionnalité.

Facebook a ensuite confirmé le test dans une déclaration à Bloomberg. La porte-parole Christine Pai aurait déclaré que, puisque de nombreuses personnes utilisent Instagram à partir d’un PC, pour améliorer leur expérience, elles testent la capacité de la plate-forme à créer des publications de flux sur Instagram avec un navigateur de bureau.

Les captures d’écran de Navarra montrent qu’Instagram testait comment sélectionner le rapport hauteur/largeur, les outils d’édition de base, appliquer des filtres intégrés tout en publiant une publication à partir du navigateur. Bien que la fonctionnalité ne soit pas disponible pour tous, la capture d’écran montre qu’elle est mise en surbrillance en haut à droite de l’écran avec un message disant “Maintenant, vous pouvez créer et partager des publications directement depuis votre ordinateur”. Instagram prévoit un déploiement de masse bientôt.

Instagram, cependant, a mis du temps à déployer des fonctionnalités pour sa version basée sur un navigateur. La messagerie directe a été rendue disponible l’année dernière. Mais les professionnels des médias sociaux utilisant des outils tiers pour créer des publications sur les ordinateurs de bureau poussent désormais l’application à démarrer la fonctionnalité sur elle-même.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.