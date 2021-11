Instagram pour ajouter des modérateurs en direct, travaillant toujours sur des histoires comme le bouton

Instagram a travaillé sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois. Maintenant, l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi a publié quelques mises à jour sur certaines des fonctionnalités que la plate-forme espère apporter aux utilisateurs iOS à l’avenir.

L’une des fonctionnalités sur lesquelles Instagram travaille est la possibilité d’ajouter des modérateurs aux vidéos en direct, comme nous l’avons vu ici. Avec cela, le modérateur pourra désactiver les commentaires, les demandes de mise en ligne, les questions, etc.

Maintenant, Paluzzi nous a donné une mise à jour sur le développement de cette fonctionnalité, car il a posté qu’Instagram permettra aux utilisateurs d’ajouter un seul modérateur à une vidéo en direct. Auparavant, on ne savait pas combien de personnes pouvaient modérer une diffusion en direct. Twitter, par exemple, vous permet de définir deux co-hôtes sur Spaces, mais Instagram, pour l’instant, ne fonctionne que pour qu’une personne vous aide.

Pour le moment, il n’est pas possible d’ajouter des modérateurs aux vies et comme cela est devenu l’une des fonctionnalités les plus importantes pour Instagram et les créateurs de contenu, la société s’efforce de le rendre aussi attrayant que possible.

Une autre mise à jour concerne la possibilité d’aimer les histoires. Ici, chez ., nous avons déjà expliqué qu’Instagram avait commencé à tester cette fonctionnalité en août. Au cours des derniers mois, la société a ajouté un écran d’introduction à cette fonction, qui indique également qu’il s’agit d’un test et non de quelque chose qui se produira à coup sûr. Paluzzi nous a donné plus de détails en disant que les likes apparaîtront sur Stories au même endroit que les spectateurs Stories. Et maintenant, il a publié à quoi ressemblera le bouton J’aime dans la liste des téléspectateurs.

Malheureusement, il n’est pas clair quand ou si Instagram ajoutera ces fonctionnalités à l’avenir. Bien qu’il soit probable que l’entreprise ne prendra pas beaucoup plus de temps. Les modérateurs en direct peuvent être très utiles pour les influenceurs et les artistes, tandis que le bouton J’aime sur les Stories peut être une autre excellente mesure pour les créateurs de contenu.

Êtes-vous enthousiasmé par ces fonctions sur lesquelles Instagram travaille ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :