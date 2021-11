Instagram pour débrancher l’application Threads de type Snapchat ; Pour commencer à tester la capacité d’ajouter de la musique aux publications de flux

On ne sait pas encore pourquoi Instagram a décidé de débrancher Threads

Instagram : L’application de messagerie de type Snapchat d’Instagram appelée Threads est sur le point d’être interrompue. Les fils de discussion avaient été lancés en 2019, mais maintenant que la décision a été prise de fermer les rideaux, les utilisateurs seraient désormais invités à revenir à l’application Instagram d’origine. La prise en charge de Threads prendra fin d’ici 2022, et un avis dans l’application concernant la fermeture de l’application commencera à être déployé à partir du 23 novembre. Bien que ce développement ait d’abord été remarqué par l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi, il a maintenant confirmé par Instagram.

Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, Threads était une application autonome développée par Instagram et elle a été lancée en octobre 2019 en tant qu’application de messagerie centrée sur l’image pour les plates-formes Android et iOS. Il semblait avoir une certaine ressemblance avec le très populaire Snapchat, car comme ce dernier, il permettait aux utilisateurs de partager des images et des vidéos avec des amis proches sous forme visuelle. L’année dernière, cependant, il s’est étendu et est allé au-delà des seuls amis proches, et a permis aux utilisateurs d’envoyer des messages à n’importe qui sur Instagram.

On ne sait pas encore pourquoi Instagram a décidé de débrancher Threads, mais des rapports suggèrent que la plate-forme va maintenant plutôt explorer et améliorer la façon dont les utilisateurs peuvent se connecter avec leurs amis proches sur Instagram lui-même. Un porte-parole de Meta a été cité par Gadgets 360 comme ayant déclaré que les fonctionnalités uniques et amusantes de Threads seraient désormais intégrées à l’application Instagram elle-même, afin de permettre aux utilisateurs d’avoir plus facilement toutes ces fonctionnalités et capacités dans une seule application.

Mais ce n’est pas la seule évolution. Instagram va également commencer à tester une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’ajouter de la musique à leurs publications de flux, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos. Cela signifie qu’Instagram cherche à étendre ses fonctionnalités audio au-delà des simples bobines et histoires, et cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d’ajouter une piste musicale à côté de leur publication de fil. La fonctionnalité serait d’abord testée dans certains pays, et oui ! L’Inde en fait partie, avec la Turquie et le Brésil. Dans tous ces pays, seuls certains utilisateurs auraient accès à cette fonctionnalité.

Une fois que la plate-forme aura reçu les commentaires de cette communauté, ce n’est qu’alors qu’elle décidera si elle sera étendue et déployée pour tous les clients ou non.

Les utilisateurs sélectionnés sauraient s’ils ont activé cette fonctionnalité pour eux ou non, car une fois qu’ils ont commencé à télécharger une photo ou une vidéo sur leur Instagram, ils auraient la possibilité d’y ajouter de la musique, où ils pourraient sélectionner une chanson, si ils veulent, publier avec le flux. Les utilisateurs pourraient rechercher de la musique dans les sections « Tendances » ou « Pour vous », ou même rechercher des chansons à l’aide de la barre de recherche. Une fois que les utilisateurs ont trouvé la chanson de leur choix et l’ont ajoutée à leur publication, ils pourraient également sélectionner la durée du clip pour décider de la durée de lecture de la chanson.

