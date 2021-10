Instagram pour informer les utilisateurs d’une panne ou d’un problème technique dans l’application

Selon les rapports des utilisateurs sur le groupe de surveillance Web Downdetector, plus tôt lundi, de nombreux utilisateurs ont été confrontés à des problèmes techniques avec Instagram (. Photo)

L’application populaire de partage de photos Instagram a annoncé lundi qu’elle testait une fonctionnalité pour informer les utilisateurs des pannes fréquentes ou des problèmes/problèmes techniques directement sur l’application. L’annonce est intervenue quelques jours après que des pannes aient perturbé les services pour les utilisateurs.

Dans un article de blog, Instagram a déclaré que le test se déroulerait aux États-Unis et qu’il se poursuivrait pendant quelques mois. Il n’y a pas très longtemps, le 4 octobre, le monde a été témoin d’une panne de six heures dans le monde entier qui a empêché les 3,5 milliards d’utilisateurs de l’entreprise d’utiliser les services et d’accéder aux médias sociaux et à ses services de messagerie. WhatsApp, Instagram et Messenger – tous les trois étaient en panne.

Selon les rapports des utilisateurs sur le groupe de surveillance Web Downdetector, plus tôt lundi, de nombreux utilisateurs ont été confrontés à des problèmes techniques avec Instagram. La société prévoit également de proposer une fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à savoir si leur compte risque d’être désactivé.

Le géant des médias sociaux est également aux prises avec l’accusation de l’ancienne employée devenue dénonciatrice Frances Haugen. Selon elle, l’entreprise donne à plusieurs reprises la priorité au profit plutôt qu’à la répression des discours de haine et de désinformation. Haugen a fourni les documents contenant une enquête du Wall Street Journal et une audience du Sénat sur les dommages causés par Instagram aux adolescents (filles). Elle devrait rencontrer le conseil de surveillance de Facebook dans les semaines à venir pour raconter son expérience de travail dans l’entreprise.

