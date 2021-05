Instagram pour iOS affiche désormais des vidéos en direct et des statistiques sur les bobines

Instagram a commencé à déployer de nouvelles données de perspicacité pour les vidéos en direct et les bobines sur la plate-forme. Grâce à cette fonctionnalité, les créateurs pourront mieux comprendre leurs performances en ligne.

Comme l’a remarqué Engadget, Instagram donne à ses utilisateurs disposant de comptes professionnels et de créateurs l’accès à «diverses mesures appelées insights qui leur montrent comment leurs publications se déroulent».

Avec ces nouvelles données de perspicacité en place, les utilisateurs peuvent voir combien de lectures, de likes, de commentaires, d’enregistrements et de partages ils atteignent. Pour les vidéos en direct, la page d’informations affichera le nombre de commentaires et de partages qu’elles obtiennent, le nombre de comptes qu’elles atteignent et le nombre maximal de téléspectateurs simultanés.