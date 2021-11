Instagram pour iOS a ajouté deux nouvelles fonctionnalités que le responsable de l’application considère comme des « joyaux cachés ». Il est désormais possible de supprimer une photo d’un Carrousel ainsi que d’utiliser cette fonction « Rage Shake » pour signaler un problème.

Ces fonctionnalités ont été annoncées par Adam Mosseri, le patron d’Instagram. Selon lui, la possibilité de supprimer une photo d’un carrousel est une « enfin fonctionnalité ». Il explique:

Une fonctionnalité finale est une fonctionnalité qui aurait dû exister il y a un certain temps, et les gens l’ont demandé, et nous l’avons finalement adoptée et l’avons sortie.