Instagram pour iOS introduit le contrôle du contenu sensible

Instagram a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité appelée Contrôle du contenu sensible qui permet aux utilisateurs de plus de 18 ans de choisir s’ils souhaitent voir du contenu plus ou moins sensible. Cette fonctionnalité est disponible dans la page des paramètres d’Instagram, « Compte » et « Contrôle du contenu sensible ». Les utilisateurs peuvent choisir entre « Autoriser », « Limiter (par défaut) » ou « Limiter encore plus ».

Permettre: Vous pouvez voir plus de photos et de vidéos qui pourraient être dérangeantes ou offensantes

Limite (par défaut) : Vous pouvez voir des photos et des vidéos qui pourraient être dérangeantes ou offensantes

Limitez encore plus : Vous pouvez voir moins de photos et de vidéos qui pourraient être dérangeantes ou offensantes

Instagram dit qu’il donne plus de contrôle sur les photos et les vidéos que les utilisateurs voient sur la page Explorer.

Nous pensons que les gens devraient pouvoir transformer Instagram en l’expérience qu’ils souhaitent. Nous avons commencé à aller dans cette direction avec des outils comme la possibilité de désactiver les commentaires ou d’empêcher quelqu’un d’interagir avec vous sur Instagram… Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de contrôler le contenu sensible. Vous pouvez décider de laisser les choses telles qu’elles sont ou vous pouvez ajuster le contrôle du contenu sensible pour voir plus ou moins certains types de contenu sensible.

Selon Instagram, la seule exception à cette nouvelle fonction est que l’option “Autoriser” ne sera pas disponible pour les personnes de moins de 18 ans sur l’application.

L’entreprise réitère qu’elle n’autorise pas “les discours de haine, l’intimidation ou tout autre contenu pouvant présenter un risque de préjudice pour les personnes”.

Vous pouvez considérer le contenu sensible comme des publications qui n’enfreignent pas nécessairement nos règles, mais qui pourraient potentiellement déranger certaines personnes, telles que des publications qui peuvent être sexuellement suggestives ou violentes.

Instagram a récemment lancé une autre nouvelle fonctionnalité sous la page du paramètre. Security Checkup aide les utilisateurs à protéger leurs comptes. La semaine dernière, l’entreprise, bizarrement, a commencé à tester une nouvelle bannière rappelant aux gens d’utiliser Facebook.

