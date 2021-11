Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé aujourd’hui que le réseau social commençait à tester en version bêta une nouvelle fonctionnalité de bien-être numérique baptisée « Faites une pause ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité est conçue pour encourager les utilisateurs à faire des pauses régulières dans l’utilisation d’Instagram.

Dans une vidéo publiée aujourd’hui, Mosseri a expliqué qu’il s’agit d’un « contrôle d’activation qui vous permet de recevoir des rappels de pause dans l’application après une durée de votre choix ».

Ce que nous commençons à tester cette semaine sur Instagram en est un qui me passionne personnellement. Cela s’appelle « Faites une pause » et il fait ce que vous pensez qu’il fait. Si vous vous inscrivez, cela vous encourage à faire une pause sur Instagram après avoir passé un certain temps sur l’application – 10, 20, 30 minutes.

Nous avons travaillé avec des experts tiers et obtenu des conseils sur les conseils à donner et sur la manière d’encadrer une pause.