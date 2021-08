Instagram pour obliger les utilisateurs à soumettre leur anniversaire ; Voici pourquoi

Le formulaire d’entrée d’anniversaire n’est cependant pas complexe, car il nécessiterait simplement que les utilisateurs fassent défiler et sélectionnent leur date de naissance, le mois et l’année.

Instagram : La plate-forme de médias sociaux Instagram va maintenant demander aux utilisateurs leur anniversaire, si les utilisateurs ne l’ont pas déjà ajouté. Cela a été annoncé lundi par la plate-forme appartenant à Facebook, lorsqu’elle a déclaré que cela était fait pour personnaliser l’expérience des utilisateurs sur l’application. L’application commencera à afficher une notification contextuelle invitant les utilisateurs à ajouter leurs anniversaires. Bien que cela puisse déranger certains utilisateurs, de plus, les utilisateurs ne pourraient ignorer cette notification contextuelle que quelques fois avant de devoir remplir cette information.

La décision ferait partie de la décision d’Instagram de rendre la plate-forme plus sûre pour le jeune public en ajoutant des fonctionnalités de sécurité. Ces fonctionnalités incluent non seulement les protections de la vie privée des adolescents que l’application de partage de photos avait apportées plus tôt cette année, mais également le plan à plus long terme d’Instagram visant à sortir une version destinée aux utilisateurs de moins de 13 ans.

En mars de cette année, la société avait ajouté une multitude de fonctionnalités qui rendaient difficile pour les adultes d’entrer en contact avec les adolescents via l’application, et d’autres changements concernant les paramètres par défaut des comptes pour les nouveaux utilisateurs de moins de 16 ans ont été annoncés par Instagram. en juillet. Les comptes de ces enfants sont rendus privés par défaut et ont été limités à être suggérés ailleurs dans l’application. De plus, les adultes qui ont été signalés comme « potentiellement suspects » sont également empêchés de contacter des utilisateurs mineurs ou d’interagir avec leurs messages.

La fenêtre contextuelle d’anniversaire ne serait affichée qu’aux utilisateurs qui n’ont pas encore rempli ce détail dans l’application, et cela commencerait à être déployé cette semaine même, a déclaré la plate-forme appartenant à Facebook. Les utilisateurs auraient la possibilité de choisir “Pas maintenant” plusieurs fois, mais après quelques fois, cette option ne leur serait plus disponible et ils devraient indiquer leur date de naissance. En conséquence, finalement, tout le monde aurait de partager leur anniversaire avec la plateforme.

Mais ce n’est pas tout. Jusqu’à présent, chaque fois qu’un contenu sensible était signalé par un avertissement « Masqué », les utilisateurs pouvaient choisir d’afficher le contenu de toute façon. Maintenant, cependant, si un utilisateur n’a pas déjà partagé son anniversaire avec la plate-forme, Instagram exigerait des utilisateurs qu’ils remplissent leur anniversaire pour pouvoir voir ce contenu.

Le formulaire d’entrée d’anniversaire n’est cependant pas complexe, car il nécessiterait simplement que les utilisateurs fassent défiler et sélectionnent leur date de naissance, le mois et l’année.

Cependant, on sait que les enfants mentent souvent sur leur âge et leur anniversaire sur de telles applications. Instagram a abordé ce problème dans son annonce. « Nous reconnaissons que certaines personnes peuvent nous donner le mauvais anniversaire, et nous développons de nouveaux systèmes pour résoudre ce problème. Comme nous l’avons partagé récemment, nous utilisons l’intelligence artificielle pour estimer à quel point les personnes âgées sont basées sur des éléments tels que les messages « Joyeux anniversaire ». À l’avenir, si quelqu’un nous dit qu’il a dépassé un certain âge et que notre technologie nous dit le contraire, nous lui montrerons un menu d’options pour vérifier son âge. Ce travail n’en est qu’à ses débuts », a-t-il déclaré.

Cependant, ajouter des anniversaires n’est pas seulement important du point de vue de la confidentialité et de la sécurité. Ce point de données serait un excellent ajout aux données pour les publicités ciblées, et bien qu’Instagram ait empêché les spécialistes du marketing d’utiliser les données d’intérêt et l’activité dans l’application des adolescents pour leur afficher des publicités ciblées, le ciblage publicitaire basé sur l’âge, l’emplacement et le sexe continuerait à être autorisé pour les commerçants.

