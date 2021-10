Instagram pour permettre aux utilisateurs de publier des photos depuis le bureau, de collaborer avec des amis et de partager des likes

Instagram Reels obtiendra une paire de nouvelles fonctionnalités axées sur la musique comme Superbeat

Instagram : Une semaine de révélations et d’annonces est en ligne pour la plateforme de partage d’images Instagram, la première étant l’annonce de « Collabs ». Collabs est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager conjointement la propriété d’une seule publication ou bobine de fil. Fondamentalement, la fonctionnalité permet à deux comptes d’agir en tant que co-auteurs d’une bobine ou d’une publication, et les abonnés de chaque compte pourraient voir que la publication ou la bobine est partagée conjointement avec un autre compte. Les commentaires, points de vue et likes seraient partagés par les deux comptes.

Lire aussi | La mise à jour de WhatsApp permet aux utilisateurs de rejoindre plus facilement les appels de groupe en cours directement à partir des discussions

Les collaborations peuvent être activées à partir de l’écran de balisage, et pour co-créer un article ou un Reel, un compte doit inviter l’autre en tant que collaborateur. Ce n’est que lorsque le deuxième compte accepte la demande de « collaboration » que la collaboration peut être complète.

Cependant, ce n’est pas la seule annonce qui sort cette semaine. Mercredi, la plate-forme appartenant à Facebook va commencer à tester une nouvelle façon d’ajouter des collectes de fonds à but non lucratif à une publication. Cela serait accessible en appuyant sur le bouton ‘+’ qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’interface Instagram.

Jeudi, cependant, verra une autre mise à jour très attendue, et qu’Instagram est bien trop tard pour livrer, honnêtement. Enfin, la plate-forme appartenant à Facebook permettra aux utilisateurs de publier des photos et des vidéos à l’aide du navigateur de bureau. C’est une fonctionnalité très basique pour venir sur le bureau, c’est vrai, mais l’accent mis par Instagram sur la version du navigateur de bureau de l’application n’a pas été le meilleur, étant donné que même les DM sont venus sur le navigateur l’année dernière.

Jeudi également, Instagram Reels obtiendra une paire de nouvelles fonctionnalités axées sur la musique comme Superbeat, qui ajouterait des effets à une vidéo en synchronisation avec les rythmes d’une chanson. De plus, les paroles dynamiques et 3D offriront également aux utilisateurs un moyen plus intéressant d’afficher les paroles des chansons dans leurs vidéos.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.