Instagram pourrait enfin vous permettre de créer de nouveaux messages à partir de votre bureau

Instagram essaierait d’améliorer son expérience de bureau, ce qui permet actuellement aux utilisateurs de consulter les publications mais pas de les créer. Selon un développeur d’applications, Instagram pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de publier à partir de l’interface Web du bureau.

Selon les captures d’écran de la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront faire glisser et déposer des images de leur ordinateur, les recadrer, ajouter des filtres, modifier et à peu près tout ce que vous attendez du processus sur un appareil mobile, mais maintenant sur un bureau. Vous pouvez voir le processus ci-dessous:

ℹ️ Cette fonctionnalité est actuellement testée uniquement en interne. Ne vous attendez pas à pouvoir l’utiliser de sitôt.

Mais espérons que cela ne prendra pas trop de temps 🤞🏻 – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 14 mai 2021

La seule omission semble être la possibilité de prendre une image de la caméra intégrée à l’appareil, même si cette fonction est disponible sur la version Web mobile de l’application. Cette même limitation est présente avec les vidéos IGTV, qui sont actuellement la seule option pour créer des publications Instagram à partir de l’expérience de bureau.

Instagram est en grande partie une application mobile, disponible même sur les meilleurs téléphones Android bon marché. Néanmoins, l’interface Web de bureau peut être utile pour certains qui préfèrent afficher des images et des vidéos sur un écran plus grand et ne possèdent pas de tablette ou de pliable comme le Samsung Galaxy Z Fold 2. Pouvoir publier depuis son bureau apportera également l’expérience plus proche de la parité avec l’application mobile.

Bien qu’il ne soit pas possible de dire si la fonctionnalité serait largement utilisée ou non, il ne fait pas de mal d’apporter cette fonctionnalité aux ordinateurs de bureau. On ne sait pas non plus si Instagram prévoit de permettre aux utilisateurs de créer d’autres types de publications à partir de votre bureau, comme des histoires ou des bobines, mais cela peut simplement se résumer à la logistique.

Paluzzi déclare que la fonctionnalité peut ne pas arriver de si tôt car elle est en cours de développement en interne, mais elle semble prête à partir des captures d’écran.

Pendant ce temps, Instagram vient d’ajouter la possibilité d’ajouter des pronoms à votre profil, bien que cela ne semble pas apparaître sur le moment de l’interface Web.