Instagram prépare une fonction qui vous permettra de contrôler ce qui apparaît dans votre flux | La technologie

in

La nouveauté d’Instagram est une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de reprendre le contrôle du contenu qu’ils voient dans le flux de l’application. Cette fonctionnalité irait à l’encontre de l’algorithme du réseau social.

Instagram est une application controversée à bien des égards. À l’origine de ce réseau social, les photographies étaient l’épine dorsale et, de plus, suivre les utilisateurs avait une signification presque inquiétante. En cliquant sur le bouton pour suivre le contenu de cette personne, il a été vidé dans notre flux et, par conséquent, nous avons interagi avec leurs photos ou vidéos.

Les années ont passé et l’application a évolué de telle manière que maintenant suivre une personne n’implique pas que vous allez voir son contenu. Les algorithmes sont les rois d’Instagram et leur mandat n’épargne personne. Mais Il semble qu’il y ait une lumière de révolution au sein d’Instagram, il a été question d’une nouvelle fonctionnalité qui redonnera le pouvoir aux utilisateurs.

#Instagram travaille sur les “Favoris” 👀ℹ️ Les publications de vos favoris sont affichées plus haut dans le fil. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 9 septembre 2021

La fonctionnalité offrirait aux utilisateurs du réseau social la possibilité de créer une sorte de liste de personnes préférées au sein de l’application. En effectuant cette sélection de personnes, tout le contenu qu’elles publient sera prioritaire et apparaîtra dans la zone supérieure du flux Instagram. Cela signifierait que les algorithmes devraient succomber, pour l’instant, aux gens.

Peu de choses ont été vues sur cette fonctionnalité, mais elle semble être déjà en période d’essai. Bien sûr, il ne faut pas crier victoire si tôt. Instagram pourrait finir par ne pas inclure cette fonctionnalité dans son application. Seul le temps a la réponse à cette question, mais il ne faut pas oublier que le réseau social ajoute depuis quelques temps de nouvelles fonctionnalités à son application.

En fait, cette fonctionnalité s’inspire fortement de la fonctionnalité “meilleurs amis” des histoires Instagram. Il faudra attendre la confirmation officielle d’Instagram. Il est possible que le réseau social se soit rendu compte qu’il est difficile de consommer des publications lorsque celles qui l’intéressent vraiment ne les montrent pas.