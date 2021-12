Instagram prévoit de lancer une option de flux chronologique en 2022, confirme Adam Mosseri

Instagram vise à lancer l’année prochaine une version de l’application avec un flux chronologique, plutôt qu’une version classée algorithmiquement. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a annoncé la nouvelle mercredi après sa première comparution devant le Congrès où il s’est fait griller sur la sécurité des enfants en ligne.

Mosseri est le dernier de la liste des dirigeants technologiques qui a été pressé par les législateurs concernant la sécurité en ligne des utilisateurs sur leur plate-forme. Il lui a été demandé de fournir plus de transparence concernant les algorithmes d’Instagram et l’impact du contenu produit massivement quotidiennement.

Option de flux chronologique Instagram

« Nous voulons que les gens aient un contrôle significatif sur leur expérience. Nous avons expérimenté les Favoris, un moyen pour vous de décider quelles publications vous souhaitez voir plus haut, et nous travaillons sur une autre option pour voir les publications des personnes que vous suivez dans l’ordre chronologique », a tweeté le PR Instagram Comms d’Instagram.

« De nouvelles options seront créées qui offriront aux utilisateurs plus de choix pour décider de ce qui leur convient le mieux », indique le tweet. Instagram, propriété de Meta, a fait l’objet d’un examen minutieux à maintes reprises sur la menace potentielle que ses services pourraient apporter à la santé mentale des utilisateurs, à l’image corporelle et à la sécurité des jeunes utilisateurs. La dénonciatrice Frances Haugen a divulgué des documents internes sur l’approche de l’entreprise envers les jeunes utilisateurs.

Nous voulons que les gens aient un contrôle significatif sur leur expérience. Nous avons expérimenté les Favoris, un moyen pour vous de décider quelles publications vous souhaitez voir plus haut, et nous travaillons sur une autre option pour voir les publications des personnes que vous suivez dans l’ordre chronologique. – Communications Instagram (@InstagramComms) 8 décembre 2021

Le responsable d’Instagram a confirmé que l’application de partage de photos fonctionnait « depuis des mois » sur l’option bientôt lancée d’un flux classé par ordre chronologique. L’option devrait être lancée au début de 2022. Ce serait un changement important qui utilise le classement algorithmique pour personnaliser un flux en fonction des choix et des préférences des utilisateurs, a ajouté Mosseri.

On a posé plusieurs questions à Mosseri sur les réformes législatives qu’il envisageait d’apporter afin de soutenir la sécurité en ligne des enfants, y compris la publicité ciblée. Le sénateur Richard Blumenthal a déclaré dans cette allocution d’ouverture que le temps de l’autoréglementation était révolu.

Lisez aussi: Instagram dévoile de nouvelles campagnes pour aider les jeunes à être en sécurité en ligne

Mosseri, dans ce témoignage, a appelé à la création d’un organisme de l’industrie qui aidera à déterminer les meilleures pratiques pour aider à assurer la sécurité des jeunes en ligne. Il a également ajouté que l’organisme devrait recevoir des contributions de la société civile, des parents et des régulateurs pour créer des normes sur la façon de vérifier l’âge, de concevoir des expériences adaptées à l’âge et de créer des contrôles parentaux, a rapporté ..

Pas de version Instagram pour les enfants

Instagram vient de suspendre son intention de lancer une version de l’application pour les enfants. L’arrêt est intervenu à la suite d’un article du Wall Street Journal selon lequel les documents internes divulgués par l’ancien employé de Facebook, Haugen, montraient que l’entreprise savait que l’application pouvait avoir des effets nocifs sur la santé mentale des enfants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.