Instagram prévoit de ramener le fil chronologique

. – Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a témoigné la semaine dernière devant un sous-comité du Sénat, où les législateurs ont remis en question l’impact de l’application sur la santé mentale des jeunes utilisateurs.

Lors de son témoignage, Mosseri a déclaré qu’Instagram prévoyait de ramener une version de son fil d’actualités qui donnerait aux utilisateurs la possibilité de trier chronologiquement le contenu qu’ils voient sur la plate-forme, plutôt que de le classer en fonction de l’algorithme.

L’ordre chronologique pourrait répondre aux préoccupations concernant la façon dont les algorithmes poussent les utilisateurs dans des trous sans fin d’informations nuisibles. La société travaille sur la fonctionnalité « depuis des mois » et prévoit de la déployer au premier trimestre de l’année prochaine, a déclaré Mosseri.

Mosseri a également reconnu la nécessité de mettre à jour des réglementations pour assurer la sécurité des personnes en ligne, ainsi que le besoin de davantage d’outils pour les parents et les utilisateurs de la plate-forme.

« Plus précisément, nous pensons qu’il devrait y avoir un organisme de l’industrie qui détermine les meilleures pratiques » pour les sociétés de médias sociaux afin de vérifier l’âge des utilisateurs, de répondre aux différents groupes d’âge et de fournir un contrôle parental, a-t-il déclaré, ajoutant que l’organisme « devrait recevoir des informations de la société civile, les parents et les régulateurs.

Mosseri a refusé de s’engager explicitement dans les suggestions d’un organisme « indépendant » qui n’est pas dirigé par certains des géants de l’industrie technologique, mais a convenu qu’il est important que les normes réglementaires s’appliquent aux médias sociaux lorsqu’ils traitent avec des jeunes.

Mosseri est la figure la plus en vue de Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, témoignant devant les membres du Congrès depuis que la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen a divulgué des centaines de documents internes. Certains de ces documents ont montré que l’entreprise savait à quel point Instagram peut nuire à la santé mentale et à l’image corporelle, en particulier chez les adolescentes.

