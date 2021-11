Instagram privé de Renee Paquette avec des photos personnelles piratées

Renée Paquette a récemment annoncé que son compte Instagram privé avait été piraté. La personnalité de la lutte professionnelle s’est rendue sur Twitter pour partager la nouvelle et a déclaré que la personne qui a piraté son compte est une « perdante complète et totale » pour avoir scellé des photos de son bébé. Paquette a donné naissance à sa fille Nora plus tôt cette année.

« Coolcoolcool, j’avais un compte IG PRIVÉ pour que mes amis et ma famille puissent voir ma fille et quelqu’un piraté le compte et maintenant je ne peux plus y revenir », a écrit Paquette. « Bon travail pour voler des photos d’un bébé que vous rivalisez et perdant absolu. » Paquette a une page Instagram publique qui compte près de trois millions d’abonnés. Elle publie des photos de Nora, mais son visage n’est jamais révélé.

Paquette, qui est l’hôte d’un podcast sportif appelé Oral Sessions, est marié à la star de All Elite Wrestling Jon Moxley. Il devait apparaître sur AEW Dynamite mercredi, mais il a été annoncé qu’il était entré dans un programme de traitement de l’alcoolisme en milieu hospitalier. Après l’annonce, Paquette a envoyé un message à ses fans.

« Merci pour cet élan de soutien », a écrit Paquette. « Jon est tout le dur à cuire que nous connaissons tous. Je ne pourrais pas être plus fier de lui pour avoir obtenu l’aide appropriée dont il a besoin et avoir l’espace pour donner la priorité à sa santé. Je ne pourrais pas aimer cet homme Suite. » Paquette et Moxley ont tous deux passé du temps à la WWE, c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Paquette, qui s’appelait Rene Young à la WWE, était avec l’entreprise de 2012 à 2020. Elle était commentatrice, présentatrice et intervieweuse. Elle a également été membre de la distribution de la série télé-réalité Total Divas.

Dans une interview avec Ariel Helwani, Paquette a parlé d’une fois où Vince McMahon lui a crié dessus. Elle a dit qu’elle travaillait pour SmackDown, et McMahon était contrariée par la façon dont elle a présenté un package vidéo mettant en vedette la superstar de la boxe Tyson Fury. « Je jetais dans un paquet, blah blah blah, quelque chose, quelque chose que The Gypsy King Tyson Fury, jetait dans le paquet », a déclaré Paquette, selon Inside the Ropes. « Et il [Vince] est dans mon oreille et il dit « Tu l’as foutu en l’air ! » En me criant dessus, en me disant que j’avais ruiné ce segment parce que je n’avais pas qualifié Tyson Fury de champion linéaire. Je l’ai appelé le Gypsy King. Il me crie dessus, et à ce stade, j’en ai fini avec ça. J’ai fait le commentaire, je suis juste un peu endurci par rapport aux circonstances. »